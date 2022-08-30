【鄭海泉離世】兒時水果攤做功課發奮入中大　鄭海泉留學新西蘭兼職洗碗終成滙豐大班

▲ 銀行家鄭海泉本月28日離世，終年74歲，他的人生經歷猶如勵志故事現實版。

滙豐銀行前亞太區主席、銀行家鄭海泉本月28日離世，終年74歲。鄭海泉出生基層，兒時在父母的水果攤做功課，靠自身努力扭轉命運，先後入讀香港中文大學及留學新西蘭，最終成為滙豐大班。母校中大曾讚揚他是「香港發奮圖強的成功人物」，他的人生經歷猶如勵志故事現實版。

年幼患有小兒麻痺症的鄭海泉不良於行，手杖不離身。他是家中長子，父母靠任職水果小販養活一家人，他從小就習慣在水果攤做功課。2002年，中大向鄭海泉頒授榮譽院士時發表讚辭，講述這位傑出校友的成長故事。他1950年代居於深水埗舊樓單位，當時住了包括他一家在內的6個家庭，小時候就讀一間「別人瞧不起的學校」。

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靠知識努力改變命運

鄭海泉憑著努力成功入讀中大，曾擔任第二屆學生會副會長及新亞書院時事委員會主席，並於1973年於年取得社會科學學士學位，其後獲新西蘭的奧克蘭大學（The University of Auckland）經濟學系哲學碩士學位。他在新西蘭留學期間經濟拮据，兼職洗碗幫補生活費，也因此磨練出堅毅不屈的精神。

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1978年，鄭海泉加入香港上海滙豐銀行，曾出任首席經濟研究員、經濟及業務策略研究部高級經理、財務主管及總經理等職位。直至2005年他接替退休的艾爾敦出任滙豐亞太區主席，成為滙控集團創立139年來首位華人「大班」。他在2008年獲委任為滙豐控股（00005）執行董事，直至2011年5月退休。

熱心支持本地教育

鄭海泉熱心支持本港教育，早年聯同當教師的朋友及同學，合力在九龍創辦了一間中學，為貧困兒童提供就學的機會。他曾服務多間高等教育院校的校董會，歷任中大校董及新亞書院校董，中大對他高度評價︰

鄭先生是香港發奮圖強的成功人物。他賦性謙厚，對自己由寒微而顯達的經歷總是輕描淡寫。

對於他的離世，中大發文指深感哀痛，稱鄭海泉任職校董會主席6年期間，積極領導大學推動多項重大發展，包括籌備成立5間新書院、中大（深圳）以及中大醫院等。

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責任編輯︰王明芳