【星二代開學】開學日謝安琪親送女兒返學　廿四孝媽IG發文叫網民為愛女打氣

▲ 開學日謝安琪親送女兒返學。

謝安琪跟張繼聰婚後育有一對兒女，轉眼間5歲半女兒張靖（Karina）已經升讀小一，而張靖就讀著名學府英基小學，今日為開學日，廿四孝媽咪謝安琪親送女兒放學，更於IG撰文叫網民為愛女Karina打氣！

謝安琪於IG分享兩張跟愛女Karina的合照，Kay一身全黑打扮，而Karina穿上橫間校服，更於鏡頭前翹起手，一副充滿自信的樣子。

【星二代】張繼聰謝安琪5歲女遺傳表演基因 幼稚園畢業禮跳《Megahit》獲教主讚好

▲ 謝安琪女兒張靖就讀英基小學。（取自instagram）

當中Kay以英文撰文，其大意是指：

我現在正式成為一名小學生

請你為我加油好嗎？

今天是第一次，

我從晚上 8:30 到 3:00 待在學校

你知道嗎，現在我上學的時間比幼兒園長得多

我想我會玩得很開心

網民們也紛紛留言為Karina打氣，當中MIRROR成員Edan也為她打氣：「Enjoy and have fun」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

購買學校債券

張繼聰一對子女同就讀英基屬下學校，15歲的大仔James就讀啓新書院（Renaissance College），至於細女Karina於6月份時，於英基其中一所國際幼稚園畢業，早前阿Kay於IG分享愛女的畢業相，Karina更做出多個鬼馬表情，非常可愛。

為讓女兒入讀名牌國際學校，張繼聰夫婦以50萬元購買學校債券。另外，幼稚園每年要交85000元學費，而入讀英基學校協會的學校，可以「一條龍」直升小學及中學，避過升學考試壓力。

英基學校協會早前已宣布下學年（2022/23學年）擬加學費，轄下22間學校學費平均加幅為2.9%，當中小學學費一律增至119,100元。

最新影片推介：胡定欣專訪

捲曲頭髮超可愛

現年5歲半的Karina擁有一頭捲曲的頭髮，加上一雙大眼睛，十分可愛！Karina十分活潑好動，更喜愛跳舞。

她曾於畢業禮上表演了MIRROR成員Anson Lo的《Megahit》，Kay曾於IG發文公開愛女兒的舞姿，只見完全不怯場，似乎遺傳了父母的基因。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑

難怪Kay寫道：「基因囉，我意思係搞笑方面！平日唔係咁覺嘅，我跳舞嗰陣時就比較明顯，Ok Ok，妹妹係型嘅，我係搞笑嘅！ 」

而張繼聰亦大讚女兒：「五歲人仔第一次上台表演，完全冇怯場，仲話好享受，妹妹叻叻！」