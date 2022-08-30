【親子旅遊】陳智燊密密飛首次一家四口去澳洲　宋熙年提醒4大帶幼兒旅遊貼士

▲ 「夫妻檔」陳智燊及宋熙年首次一家四口飛去澳洲，提醒家長4個帶幼兒去旅遊貼士。

轉戰YouTube做KOL搵真銀的「夫妻檔」陳智燊（Jason）及宋熙年（Sarah），近年密密接job，有傳兩人月入高達60萬元。陳智燊繼拍片介紹英國衣食住行之後，今次一家四口飛到Sarah的成長之地澳洲，Sarah在社交平台分享帶兩名年幼兒子乘搭飛機的經驗。

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最近陳智燊拍片介紹英國衣食住行，抱怨首都倫敦物價高昂，被網民鬧爆斷章取義。不過，Jason懶理負評，今次陪老婆、4歲仔陳裕炘（Damon）和2歲仔陳昆佑（Jamie）齊齊飛去澳洲悉尼旅遊兼探親。

Sarah在社交平台稱，對首次一家四口去澳洲旅行既緊張又興奮，事前已計劃了幾個月，由於兒子年僅4歲和2歲，帶他們搭長途機有難度，她總結了以下4個經驗。

▲ 未上機大仔已經睡著了。（IG圖片）

1. 選擇夜間航班

因為可以確保孩子一定會睡一會兒，每一分鐘的睡眠都很重要。

2. 早到機場讓孩子冷靜

Sarah的孩子睡得早，平日晚上約7:30入睡，當晚他們7時左右到達機場，由於航班是午夜，所以有足夠的時間讓他們吃飯，並讓他們從興奮心情中冷靜下來，「我們登機的時候，他倆都累透了。」家長在飛行期間氹孩子入睡是一場噩夢，幸好兩子都很快睡著，Sarah說︰

Damon幾乎全程睡著，Jamie則睡了4至5小時，所以我們很感恩。

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3. 帶嬰兒車同行

Sarah強調有嬰兒車絕對讓旅程更輕鬆，尤其當你有一個嬰兒袋和其他行李。大部分機場都很大，因此不宜有額外負荷。他們攜帶了小巧輕便的嬰兒車，而且容易操作。

4. 幼兒用品要帶額外數量

在疫情下出行變數多，所需的幼兒用品要帶額外數量，例如口罩、濕紙巾、零食、尿片及衣服等，以防旅程延誤或出現小事故等。

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責任編輯︰林綺玲