【減肥大作戰】馬斯克靠斷食法一個月激減20磅　解構16/8及5/2斷食法利弊

▲ 馬斯克靠斷食法一個月激減20磅。

全球首富、特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）最近開始關注健康，繼7月在希臘渡假時，在遊艇上被拍下打赤膊的照片，因腰間明顯的贅肉跟蒼白的膚色引起網上廣泛討論後，馬斯克的父親甚至建議兒子食減肥藥，終令他決定減肥，最近並在社交平台透露自己靠著間歇性斷食法，成功減去9公斤（約20磅）。

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馬斯克8月29日在Twitter發文，分享減肥秘訣是聽從好友建議，進行了一段時間的間歇性斷食，直言「感覺更健康」，而他亦盛讚斷食應用程式「Zero」很好用。馬斯克回應網民提問究竟他瘦了多少磅時，回應稱：「已從（不健康的）巔峰體重，減了超過9公斤（約20磅）。」當被問到是否也有在健身時，馬斯克承認自己也有做一點舉重。

馬斯克今年7月在希臘渡假時，被拍下打赤膊的照片，繼而引起網民討論，認為他的膚色及體態不夠健康。馬斯克的父親其後也稱，兒子的飲食習慣欠佳，甚至建議他可以服用減肥藥。而馬斯克自己表示，雖然不喜歡重訓，但知道必須這樣做，以作鍛煉並讓身體維持更好狀態。

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時下流行「輕斷食法」來修身，雖然Elon Musk未有提及斷食時間分配，但坊間較多人談及的斷食法，包括有「16/8」和「5/2」兩種方法。兩者利弊不一，營養師李棋華Rosanne Lee就曾指出，16/8斷食法即是限制一日24小時內8小時進食，其餘16小時空腹，停止進食任何食物，除了水份和一些維他命。

16/8斷食法對於不吃早餐的人較易實行，但Rosanne指出，習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

至於「5/2」間歇性斷食法比較多人採用，規範一星期內有兩日減少進食，在這兩天期間，女士限一天攝取 500kcal，男士攝取600kcal，透過控制熱量攝取來減肥。好處是平均一星期整體攝取量減少，執行上較容易。但壞處是必須要計準熱量，亦易產生報復式心態，斷食後瘋狂攝取高熱量食物。

3類人士不適合採用斷食法

對於哪種斷食法較可取，Rosanne表示是因人而宜，而她引述有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有3類人士不適合採用斷食法：

孕婦：除了孕婦自己營養需要，還要供給嬰兒成長，故此不能斷食。

糖尿病人士：病人會注射胰島素促進劑，令血糖下降，如不進食會令血糖過低，有機會暈倒。

老人家、小朋友：抵抗力較弱，需要足夠營養維持身體需要，不能斷食。

【同場加映】16/8斷食 vs 生酮飲食 vs 素食減肥

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責任編輯：羅嘉欣