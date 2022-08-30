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【入稟索償】稱梅媽遭看護軟禁兼被姪兒濫用基金　梅啟明入稟索償800萬

社會 12:09 2022/08/30

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梅啟明指控電影公司侵權案。（資料圖片）

已故藝人梅艷芳胞兄梅啟明日前入稟高等法院，稱早年患大腸癌，梅媽曾稱若他能過70歲，答應給他500萬，惟梅媽最終被誤導脫離母子關係，梅啟明又指控姪兒濫用梅媽每月25萬基金，遂索償500萬。梅啟明又指控看護軟禁梅媽，令她失去自由，索償300萬。

原告梅啟明；答辯人為其姪兒梅柏麟及看護鄭姑娘。

原告親自撰寫的入稟狀指，梅媽的手機疑遭阻止與原告接觸和溝通，質疑梅媽手機來電被截，控制所有來電，指梅媽失去自由，變相被軟禁。

原告續於入稟狀指，有人疑涉挑撥離間，令原告兒子每月失去3萬元生活費及教育費，導致經濟困難，加上兒子被診斷患上癌症，現時急需醫藥費治療。

原告又指於6年前患大腸癌，當時梅媽曾稱原告若能過70歲，便答應給他500萬，其中200萬給予孫兒作為讀大學費用。原告指於2021年12月度過70歲生日，惟梅媽卻被誤導致登報與他脫離母子關係。

原告另指姪兒濫用梅媽每月基金中25萬元生活費，涉欺壓梅媽，遂向姪兒索償500萬，並向鄭姑娘索償300萬。

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記者：林育慧

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