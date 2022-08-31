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【海外升學】兩女分別英國及加拿大交流升學 媽媽送上毫不浪漫禮物盡顯母愛

海外升學 08:00 2022/08/31

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美女朋友V君是商界女強人，疫情下一早已經恢復頻密外訪，出席國際會議。個多月前，在新加坡轉機準備回港時，就出事了。

「我上機前，新冠檢測竟然是陽性，臨時不能上機，還要住進新加坡的隔離酒店。所有原本預約了的機票、酒店、行李運送全要重新安排，額外付費。」身體健康最重要，她惟有放下繁忙的日程，被迫留在新加坡。幸好她出發前居安思危，事先買了全球旅遊保障，今次所有意外支出包括酒店、機票、行李運輸等，竟然全部由保險公司埋單。

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聽她這麼說，一言驚醒夢中人。我的次女下個月將要往英國做半年交換生，長女則於明年2月往澳洲升讀碩士，雖然海外的大學都有校園醫療保險，但疫情風高浪急，萬一需要入院，她們沒有當地戶籍，實在不知道醫療費會去到怎樣的天價。趁着女兒還未起程，即刻為她們買醫療保險，以策安全。

「你們離家去留學，媽媽可以送的，就是每人一份保險，即使不幸發生意外或生病，也有多一份保障。」

女兒出行之際，想不到我送的禮物竟然是毫不浪漫、毫無美感的保單。原本對保險完全不關心的我，幸得朋友提醒，用這些毫不浪漫的保險，讓她們安心周遊列國，學海翱翔。

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全文刊於《晴報》，原題為毫不浪漫的禮物

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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