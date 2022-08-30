【嬰幼兒加固】1歲半幼童常嘔吐誤以為食滯　揭港媽憂孩子鯁喉只餵全流質【附3歲以下餐單】

▲ 有1歲半幼童常進食較硬身的食物即嘔吐，中醫揭原來是咀嚼問題。

一般小朋友約在6個月大後加固，開始逐步嘗試進食多元化食物。有1歲半孩子進食出問題，當吃麵及紅蘿蔔時，就會嘔吐沒胃口，抗拒食飯致不長肉，媽媽帶孩子看醫生。中醫揭發不是孩子食滯，原來是長期主要進食流質食物，以及養成了不好的飲食習慣所致。

吃稍硬食物常嘔吐

註冊中醫師馬琦傑早前在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享了一個案例，有位1歲半小朋友經常食麵、紅蘿蔔等任何有少少硬度的食物都會嘔，而且沒有胃口，很抗拒食飯，令小朋友不長肉。馬醫師起初以為小朋友食滯了，細問媽媽之後，發現該小朋友出現的問題是較傾向因缺乏咀嚼技巧及手部技巧，從而產生心理抗拒吃飯。

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3大因由是包括家長擔心小朋友鯁喉，由加固開始將所有食物都打爛成全流質；又擔心小朋友進食時手仔弄污糟，不讓他用手拿著食物；再加上擔心小朋友吃不飽，每次都由大人餵食。

馬琦傑中醫指出每一餐飯都是孩子的咀嚼能力訓練，雖然咀嚼能力發育過程中自然出現的，並且隨着月齡增加逐漸進步的，如果沒有練習，咀嚼能力就會「不進反退」；輕則影響寶寶的營養攝入，不利於健康飲食習慣的培養，重則危害他們的身體健康和語言能力的發育。

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中醫推介3歲以下幼兒餐單

幼兒除了受餐單影響營養吸收外，馬琦傑中醫強調小朋友的咀嚼技巧，甚至手部運用餐具均十分影響。家長在參考任何食鐠或餐單前，一定要了解自己小朋友的咀嚼及手部技巧情況。以下是馬醫師設計的5天幼兒餐單，家長可參考︰

Day1

早餐︰紫淮山小米粥

午餐︰粟米蝦仁炒飯

湯︰大骨湯

下午茶︰米蛋糕

晚餐︰茄汁肉醬貝殼粉

Day2︰

早餐︰南瓜雞蓉粥

午餐︰菜心餃子

湯︰紫淮山米奶

下午茶︰蔬菜捲餅

晚餐︰蘑菇忌廉汁丸子飯

Day3︰

早餐︰三色滑蛋粥

午餐︰照燒豬肉紫淮山飯

湯︰鵪鶉純湯

下午茶︰牛油米麵包

晚餐︰南瓜義式燉飯

Day4︰

早餐︰紫淮山煎餅

午餐︰香煎三文魚紅蘿蔔米餅

湯︰燉瘦肉水

下午茶︰焗無骨雞翼

晚餐︰雜菜牛肉字母粉

Day5︰

早餐︰雜果米糊

午餐︰紫淮山蝦皮飯團

湯︰沉香茶

下午茶︰露筍豬肉卷

晚餐︰菠菜雞蓉長通粉

此外，馬醫師建議小朋友可以每日一杯紫淮山水，有助幫腸胃打好底子，有便於後續營養吸收。若果小朋友脾虛，如有形狀軟爛、黏膩，甚至3至4天才有便便；腹脹又或無胃口；舌苔厚膩有牙印，更宜飲用紫淮山水，因為有關徵狀顯示小朋友的身體吸收正受影響。紫淮山水的做法將1小匙紫淮山粉加入150ml暖水，攪拌即可，而1歲以上可加麥芽糖。

幼兒長肉的成長關鍵是要有健康飲食，而睡得好則是長高關鍵，家長也要留意孩子的睡眠質素。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕