【海外升學】子女赴海外升學心情緊張 過來人媽媽分享留學前先學懂煮食

朋友的女兒正準備到外國升學，她亦準備陪女兒出發，先帶女兒到處遊玩，讓她在與父母分離前先放鬆心情，然後再幫她到大學落腳，適應新生活。

正在準備行裝的女孩十分緊張，不知道這樣應否帶，那樣可以不帶，可以在當地購買。於是我把女兒的經驗告訴她，讓她可以放鬆心情。

此外，再教她多趁這段時間跟傭人偷師，甚至一起烹煮一些餸菜和煮飯，由最基本的洗米學起，才可以有能力煮一煲飯出來，所以要她先學懂煮飯。然後學煮麵和蔬菜，再之後便是學煮一些簡單的中式或西式湯水。

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除了學習以蒸或煎的方式來煮豬、牛、雞、魚，還要學習把在超級市場買回來的一大盒又或大大份的凍肉，分切成幾小份，再存放在冰箱或雪櫃裏，以備在一星期內每次拿一小份出來烹煮。

平常上課的日子，孩子當然可以在大學飯堂吃飯，但周末時便可以自己弄。弄餐時間是放鬆心情的時段，吃自己煮出來的飯菜是一種享受，而周末到超級市場走走，挑選一些心頭好，更是不能缺少的減壓時刻，不應錯過。

這幾個周日朋友已經跟女兒玩了幾次「煮飯仔」，弄出美食之餘，更提升女兒照顧自己的能力，令父母更加安心。

全文刊於《晴報》，原題為出國留學前 先學懂煮食