【運動有益】美國研究指運動可減少早死風險　球拍運動降低心臟疾病發生率達27％

▲ 美國研究指運動可減少早死風險，球拍運動降低心臟疾病發生率達27％。

運動有益健康是都市人普遍共識。美國最新一項逾27萬人參與的大型研研究便顯示，運動有助延長壽命，也能減少心血管疾病、癌症風險，而球拍類型的運動更能降低心臟疾病發生率達到27％；而跑步及步行亦能降低罹癌風險；即使每周運動量未達標準時數，死亡率也可降5%。

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美國國家癌症機構最新研究針對27.3萬人年齡介乎59歲至82歲民眾進行為期12年的問卷調查，從而分析健康活動與癌症、心臟病及其他死因的關連。結果顯示，過去12年打網球的長者死亡風險降低16％；跑步則會降低15％的死亡風險。研究亦發現，比起什麼都不做，每周做完建議時數以有氧為基礎運動的人，不分死因，死亡機率都可以下降13%；受訪者從事的其他各種類型運動均有預防作用；即使活動量未達標，死亡率也能降低5%。

此外，研究又指打球類型的運動對心血管疾病風險最為有效，可以讓心臟病致死率大降27%、早死風險也能減少16%；跑步則較有效預防癌症，可降低罹患癌症風險達19％，健走則是第三好的運動。

研究員瓦茨Eleanor Watts表示運動「永遠不會遲」，即便是老年人或行動不便者，溫和的活動亦能獲得正面效果；她亦指出運動可透過將體脂肪及血壓降低，從而減少體內發炎的症狀，從而令身體更健康長壽，又指運動不需劇烈，即使每天步行20分鐘都有效。

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責任編輯：羅嘉欣