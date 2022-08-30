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【天氣不穩】天文台：高溫觸發驟雨及雷暴正靠近本港　料未來一兩小時新界雨勢或較大

社會 14:05 2022/08/30

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本港地區下午及今晚天氣預測 有幾陣驟雨及雷暴。（資料圖片）

天文台今日（30日）表示，廣東沿岸風勢微弱，預計在高溫及微風下觸發驟雨、雷暴，酷熱天氣警告現正生效，呼籲市民補充足夠水份。高溫觸發的驟雨及雷暴正從北面靠近本港，預料未來一兩小時新界雨勢可能較大，市民應提高警惕。 

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天文台預測本港地區下午及今晚有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光及酷熱。今晚大致多雲。吹微風。展望未來一兩日廣東地區風勢微弱，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。受一股乾燥大陸氣流影響，接近周末至下周初華南普遍晴朗及持續酷熱。預料一股偏東氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋軒嵐諾會在未來一兩日移向琉球群島一帶，並在隨後兩三日在台灣以東海域徘徊。

根據9天天氣預報，明天及周四短暫時間有陽光及酷熱，稍後有幾陣驟雨及雷暴。周六至下周一大致天晴及酷熱，日間乾燥，氣溫最高34度。

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責任編輯：余思嵐

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