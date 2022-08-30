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【Love Matters with Grace】陳凱琳邀弟弟任節目嘉賓　Derek自揭在交友程式找到真愛

娛樂 13:20 2022/08/30

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新集嘉賓為龍鳳胎胞弟Derek。

港姐冠軍陳凱琳（Grace）早前「踩過界」兼任監製及主持的明珠台自家製原創節目《Love Matters with Grace》，首兩集嘉賓有同是港姐出身的朱千雪以及王敏德與名模馬詩慧的兩位千金王曼喜（Kayla）與王麗嘉（Irisa）。

Grace今日（8月30日）在社交網宣布明天（8月31日）的嘉賓為與她感情要好的龍鳳胎胞弟Derek，她以英文留言：「很榮幸邀請到Derek參與我的首個英文節目在他與太太返加拿大前，很掛念你們，不敢相信你們已經離開了兩個月，感謝你分享的愛的故事。」

【Love Matters with Grace】陳凱琳邀王敏德女兒任嘉賓　王麗嘉與王曼喜盡訴姊妹情

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與太太在交友應用程式認識

近年來，愈來愈多人使用交友應用程式，有的藉此覓到真愛，有的卻遇上愛情陷阱。明珠台明晚（８月31日）播映的《Love Matters with Grace》第三集，Grace邀請了她的胞弟Derek擔任嘉賓，暢談關於交友應用程式的現象及分享親身使用的經驗。

Grace透露自己從未用過交友應用程式，而Derek卻從該處尋找到真愛，他的老婆正是於交友應用程式上認識的。

新集嘉賓是Derek！

自爆相識經過 

在「Memory Lane」的環節中，Grace向Derek提問如果現在要回到交友應用程式上的第一個約會，他會如何計劃，Derek表示會帶對方去一間體面的餐廳，因為他覺得二人要坐下來聊天才可以互相深入了解。

其後，被問到跟老婆的相識經過，Derek甜蜜地分享他倆傳訊息聊天會聊到凌晨2時，Grace聽畢大為震驚，並立刻追問哪個時候開始認定對方為終身伴侶，Derek繼續甜蜜撒糖，透露與對方第一次約會時便已認定，令Grace大感羨慕。

Grace亦問及Derek最近一次說「我愛你」的對象是誰，他果斷回答是老婆，更表示每日早晚都會跟老婆說「我愛你」。

最後，Grace與Derek大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色情電影。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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