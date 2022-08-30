【小心頭痛】大學生常頭痛突昏迷不醒患腦動脈瘤　醫生：破掉有1/3機會直接死亡

頭痛不可忽視！台灣有中醫分享，曾遇過一名20歲大學生，參加活動時突大叫一聲後倒地，從此昏迷不醒，檢查發現是「腦動脈瘤」，患者的母親也記起，過去病患常喊頭痛，卻不以為意，竟然是「不定時炸彈。」。

台灣中醫師郭大維近日在《健康2.0》分享，當年仍任職住院醫師時一宗案例，當時會診一名約20歲大學生，已呈昏迷，他詢問家屬患者情況，病人同學透露，病患正準備要參加一個活動時，突大叫一聲昏迷不醒。

病人媽媽稱，患者過去常稱自己上大學後頻繁頭痛，且出現疼痛前，常有畏光情況，原本不以為意，以為是上大學壓力大，食止痛藥就會沒事。患者媽媽亦轉述醫生疑問，「你兒子腦有個動脈瘤，難道你不知道？」但正因為如此，動脈瘤被視為「不定時炸彈。」

郭醫生稱，自己也有偏頭痛，故會提醒患者，如頭痛形式與過去完全不同，就要小心，甚至有前驅性徵兆更要特別留意。

神經外科醫生顏君霖解釋，腦動脈瘤的危險之處在於，一旦不小心破掉，有3分之1沒機會到醫院而是直接死亡；另有3分之1的人即便及時送醫，也無法回到原來生活；只有3分之1的人有辦法恢復正常。

因此在各種頭痛類型中，要更有警覺的是與動脈瘤高度相關的「前哨型頭痛」，有60%至80%機率與動脈瘤有關。

顏醫生坦言，這類型的頭痛症狀並不容易辨別，會一下子突然爆炸性頭痛，再慢慢恢復。而一般偏頭痛大致上是「小火慢熬」，慢慢的出現頭痛、過一段時間才慢慢緩解。且偏頭痛有時會有預兆。

但動脈瘤引起的頭痛是沒有預兆的，要注意的是，假設動脈瘤伴隨出血，除了頭痛，還可能有脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂、手腳無力、意識障礙等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣