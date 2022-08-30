【無窮之路II】直擊護漁隊破獲非法捕魚過程　陳貝兒：體會到佢哋真係非常唔簡單

▲ 《無窮之路II無價之保》

由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路II—無價之保》將於本周四（9月1日）、周五（9月2日）播出第3及第4集。

Janis及攝製隊將走訪重慶市江津區及位於雲南大理的蒼山洱海，探討「長江禁漁」及「洱海重生」兩大環保項目。

在第一站江津區，五人攝製隊先後拜會了專門研究長江生態的內地專家姚維志、志願護漁隊隊長劉鴻，及靠政府發放的補助金、由漁民轉型開餐館的余義志，深入了解長江流域的生態平衡之前如何因為人類的私慾及毁滅式極端捕魚手法受到嚴重破壞。

以及去年國家正式宣布長江流域進行十年徹底禁捕計劃後，長江水質如何得到改善，及一班為配合「長江禁漁」環保項目、甘願犧牲「老本行」的漁民如何轉型自強。

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自發打擊非法捕魚

生於長江、長於長江的劉鴻於八年前與志同道合、來自不同行業的人自發組成志願護漁隊。這班早上另有正職的志工，八年來有超過千個晚上都在海上來回巡邏，打擊非法捕魚活動，協助政府破獲案件多達逾二千宗。

在「十年徹底禁捕計劃」宣布之前，並未獲得任何資助的劉隊長、無論船艇裝備及油錢都是自費，一年花費金額高達七、八十萬人民幣（即約80-90萬港元），但劉隊長卻覺得一切都是值得：「自己的母親河，這麼好的環境，我們這一代把魚殺光後生物鏈斷了，這個長江就沒意義了。」

為了履行公義，劉隊長更曾親手捉拿親友，劉母對此亦大表支持：「母親河大家都要用，該抓的就抓！」盡顯無私。

攝製隊親身直擊

為了貼身了解志願護漁隊的工作，Janis及攝製隊跟隨劉隊長做了一趟巡查，並直擊了護漁隊破獲非法捕魚行為的過程。

Janis完成巡查後更對劉隊長等人佩服不已：「成個行動隊長一直冇放過任何一個可疑目標，成隊人都好熱血，今日我體會到佢哋真係非常唔簡單。」

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「敗也旅遊」

在第二站洱海，五人攝製隊先後走訪了兩位民宿老闆、「海上清道夫」的灘管員李大姐、洱海生態廊道工程指揮部李學鑫副部長及大理州環境監測站副總工程師楊曉雪，探討洱海如何「成為旅遊、敗也旅遊」。

「洱海重生」環保項目推行後，受影響的除了有逾1800間民宿民房外，還有數萬名當地居民生計受到影響；為了協助相關人士渡過非常時期，政府單是賠償民宿遷拆費用的金額估計高達40億人民幣（即約45億港元），尚未計算叫停旅遊業所損失的稅項。難怪有民宿老闆受訪時感嘆謂：「為了讓水質得到改善，政府跟做民宿的人都下了很大的決心、作出了很大的犧牲。」

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