【自理能力】爸媽心煩孩子亂放東西一屋雜物　專家教5招親子整理收納貼士

▲ 爸媽心煩孩子亂放東西一屋雜物，收納師分享整理貼士。（《反起跑線聯盟》劇照）

成為父母後，我們都希望可以為自己的小孩，提供一個良好和舒適的環境讓他們成長，從飲食、教育、住所、娛樂，我們都會費盡心思。但正正因為我們不斷為生活努力，我們很容易忽略彼此溝通的重要。

很多時身邊的朋友都會向我訴苦，說他們的孩子都很喜歡將物品亂放，從房間到客廳，彷彿都變成了孩子的地方，這種混亂令到他們感到心煩，而且耐性大減。這個時候，我都會問他們一個問題，「孩子的物品是誰給他們呢？」囤積物品的習慣從來也不會是因為孩子才出現的，因為生活就是會令物品漸漸累積，就好像隨著年紀，我們可能需要更多的健康或運作產品；隨著疲情，我們又會儲存防疫用品等等。

面對著生活的各種轉變，作為大人我們必須認知孩子所擁有的物品都是我們給予的，當家中出現物品囤積或混亂的情況時，家長也不應將責任只歸咎於孩子，我們也必須共同學會善用物品及控制其數量。因此我也常分享「整理收納」不只改善住所空間的情況，更重要也可成為家長和孩子們溝通的良好橋樑。

最新影片︰

父母和孩子也可先試著以有限的空間管理自己物品的數量，例如為孩子添置一個玩具箱，如玩具的數量多於箱的大小，可讓孩子從當中選出不再需要的玩具進行轉贈或回收，這樣不單可有效地控制數量，也可培養一個執拾的習慣，更可讓孩子體會分享的好處。此外，也可按用途將空間有效地劃分區域，例如好像照顧初生嬰兒的父母，應該在嬰兒床旁邊劃一個嬰兒用品專區，如濕紙布、尿片、消毒用品等等，讓大人在使用時更方便。

善用5種表達愛的語言

最後，父母和孩子一同學習整理收納時，也不要忘記五種表達愛的語言，首先是肯定的語言，家長可多用讚美的語言稱讚孩子，讓他們更願意維持整理的習慣。二則是服務的行動，向孩子表達為家裡做事也是一個對家表達關懷的方法。三和四是真心的禮物及精心的時刻，在執拾的過程可能也會讓一些具回憶的物品重現，這時也可以向你的孩子分享過去的點滴，好像是你第一次買給孩子的繪本，並將它重頭閱讀一次，相信回憶依然是難忘。最後就是身體的接觸，在一同收拾的時間，可以多拉拉孩子的手，甚至是抱抱他們，幫忙他們擺放物品。

孩子的成長除了有好的環境外，父母的陪伴也是非常重要，因此別因為整理收納成為彼此的壓力，反而可以藉著整理收納而令親子的關係變得更好。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki