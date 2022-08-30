【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥

▲ 謝嘉怡靠3大無器材健身減肥成功。

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）早前暫別TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飛回家鄉蘇格蘭探望家人，享受整整3個月的悠長假期，與家人享受親子時光。

她在返港前特意飛到泰國遊玩一番，化身小遊客的Lisa不時在社交平台更新分享旅遊點滴，包括到曼谷ChangChui的飛機夜市、美功鐵道市集（Maeklong Railway Market）等，讓未能出國的網民望梅止渴。

適逢近期東南亞詐騙禁錮案猖獗，情況令人擔心，故粉絲及網民憂心Lisa的安危，提醒她時刻保持警覺，不要在街上獨行。

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遊泰體驗當地文化

已安全返回香港的Lisa，將旅行當地的片段剪輯成影片，並上載到其YouTube頻道。她特意紀錄在美功鐵道市集到此一遊的時刻，首次體驗看著火車直衝市集的奇觀，Lisa十足小女孩一樣表現興奮，全程以英文拍攝：「我的天！這真的太近了！」

她介紹窄小的市集，兩旁原本擺放著貨品，每當火車駛過時店主需要秒速「收檔」，更以瘋狂來形容這種市集文化：「但我真的很擔心，火車好像要衝來撞我了！但顯然地是安全的。」

Lisa吃貨上身，即買即食香蕉之餘，又初次品嚐泰式奶茶，大讚比英式紅茶更好喝；亦乘搭當地的三輪的士「篤篤」，貼地體驗曼谷文化。

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3大減肥方法

Lisa自知近期雖然密密食，但相當積極地做運動踢走脂肪，不時分享健身的片段。原來在泰國此行，原來特意跟教練學泰拳，她穿上小背心操拳，可見肌肉線條結實，提腿踢靶有勁、出拳有力，絕對有姿勢有實際。

除了泰拳之外，Lisa不時在家做無器材健身，平衡支撐是其首選。平板支撐是有效鍛鍊深層核心與全身的好運動，觸及到的核心包括腹橫肌、多裂肌、橫隔膜和骨盆底肌，這些專門在控制脊椎與骨盆的肌群，只要平板支撐動作做對，是一個很棒的全身性動作。同時可以訓練到臀大肌、手臂、股四頭等部位。

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Lisa曾在YouTube頻道分享「十分鐘無器材居家健身教學」、「初學者的12分鐘健身課程」的影片，親身示範健身動作，讓網民跟隨她一起瘦身。

她還分享愛上運動的感受：

我發現鍛煉最難的部分就是去健身房開始！一旦開始，我就絕對喜歡它，但有時生活會阻礙我，我會偏離軌道！這週我終於有幾天的自我隔離，以在返回香港之前鍛煉我的身心健康。人們常常忘記身體健康和心理健康同樣重要。運動和飲食對我們的健康非常重要，因此平衡的生活方式對於滿足這些需求至關重要。