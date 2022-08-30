【兒童癌症】7歲女上課睡覺頭暈被指睡眠不足　上體育課球抓不穩驚揭患癌【附9大患癌徵兆】

▲ 小朋友上課睡覺，又感到頭暈頭痛，有機會是身體發出癌症警號。（i-stock圖片）

小朋友感到身體不適，未必能清楚表達，到家長發現不妥時恐怕已太遲。台灣有一宗小朋友癌症病例，一名7歲女童在上課時常有睡意，並感到暈眩及頭痛，求醫時被診斷為睡眠不足，後來她上體育課時連球也不能抓穩，經詳細檢查後才驚揭腦部有惡性腫瘤。

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁分享有關個案，他直言小朋友罹患惡性腫瘤的情況雖不常見，但家長還需多加留意。他指出個案中的7歲女童聰明活潑，可是有一天老師卻跟家長反映，女童有時上課會想睡覺，也會感頭暈，還有些頭痛。

之後家長帶女童看醫生，被診斷可能是晚上睡眠不足造成。其後女童的情況未有改善，後來上體育課丟球的時候，連球也抓不穩，需緊急帶女童到醫院的小兒神經科作詳細檢查，結果發現其腦部長了惡性腫瘤。

媽媽起初帶女兒見醫生時，心痛表示從沒想過小朋友也會罹患癌症，幸好女兒做完手術及放射治療後，病情還算穩定。

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少吃加工食品不熬夜

劉博仁醫生補充，兒童患癌最常見是俗稱「血癌」的白血病，要預防癌症，家長應從小朋友的日常飲食入手，盡量多吃原型食物，例如綠色蔬菜，並少吃精緻加工食品，如漢堡、薯條及熱狗等，還要多接觸大自然，不要讓小朋友熬夜。

根據香港兒童癌病基金資料顯示，每年香港約有180名兒童患上癌症，發病率約為每10萬名兒童中有10名患病。常見的兒童癌症有白血病（又稱血癌）、腦瘤、神經母細胞瘤和腎母細胞瘤，而一些普遍發生在成年人身上的癌症，如胃癌、乳癌、肺癌等，則極少在兒童身上發生。

而不同癌症會產生不同症狀，例如白血病常見的症狀是面色蒼白、容易出血和持續性發燒；腦瘤通常會引起頭痛、嘔吐、視力不清或步履不穩等症狀；淋巴瘤及其他癌症可引致腹部腫脹、骨痛、以及身體某些部位出現硬塊等。

兒童癌症九字訣

另外，台灣國民健康署提供了判斷兒童癌症九字訣：燒、紅、大、腫、痛、神、視、輕、白，幫助家長及早發現和安排治療。點擊圖片即睇九字訣詳情︰

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責任編輯︰王明芳