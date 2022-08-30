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【強制檢測】長沙灣凱樂苑凱碧閣逾2成受檢人士違強檢令　24人被罰1萬元

社會 13:28 2022/08/30

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長沙灣凱樂苑凱碧閣逾2成居民違強檢令，其中24人被罰1萬元。（資料圖片）

長沙灣凱樂苑凱碧閣早前被納入強制檢測公告，深水埗民政事務處今日（30日）聯同深水埗警區和衞生署在上址進行執法行動。行動由今日上午約7時開始，至上午約10時結束。168名人士違反強制檢測公告，其中24人被罰1萬元。

由今日上午約七時起，長沙灣凱樂苑凱碧閣的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府在行動中共檢查了約750名受檢人士的檢測報告，其中168名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中24人發出1萬元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。

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記者：陳麗娜

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