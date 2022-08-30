【廣告女神】譚旻萱成功瘦身10磅拍廣告　恨拍護髮用品廣告：可以chok足全日

熊黛林同門師妹譚旻萱（Mandy）最近為護膚品牌拍攝全新廣告，廣告短片中Mandy穿上純白色裝束，展示美好身段。

拍攝前Mandy做足準備功夫，為保持白滑肌膚，每天敷面膜又吃得清淡；加上每天也跑步做gym保持身段，最近3個月成功減去10磅贅肉，希望未來能夠以最佳狀態呈現大家眼前。

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Mandy自言男仔頭性格，在拍攝期間要不停「扮斯文」兼忍笑，Mandy笑說：「我最鍾意拍護膚品廣告，記得我入行後最多護膚品客戶搵我，今次同新客戶合作，真係好開心。

其實拍廣告時可以有機會chok足全日，係咁chok住撥頭髮，好難得咁感覺到自己好完美嘅一面。因為平時喺街一定唔會咁做，可以滿足我chok得完美嘅慾望，希望嚟緊有客戶鍾意埋我把頭髮，搵我拍一個chok住做嘅護髮產品廣告啦！哈哈！」

▲ 譚旻萱拍攝護膚品牌廣告。

近期Mandy除了拍廣告、參與劇集拍攝等工作，她更努力學習唱歌和跳舞。

她說：「工作之餘就係要增值自己，我一直努力做運動keep弗，而家瘦咗都有10磅，始終瘦啲上鏡會靚啲。我仲有學唱歌同跳舞，而家鍾意咗跳舞，覺得好好玩、好有興趣！」

▲ 化妝師為譚旻萱整理妝容。

至於唱歌方面，Mandy謂雖然大家覺得她把聲鵝公喉，對唱歌都有點緊張和不自在，不過老師都讚她有潛質，她說：「我會再加啲努力，克服對唱歌嘅恐懼。」