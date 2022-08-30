【襲警判囚】法院外聲援向警員吐口水　24歲男認3項襲警罪囚10周

▲ 法院外聲援向警員吐口水，24歲男認3項襲警罪囚10周。（資料圖片）

2021年4月有市民在西九龍裁判法院外聲援「8.18流水式集會」案判刑。24歲輕度智障無業男子涉亂過馬路，截查和被捕後向警員吐口水及以身份證拍打警員手掌，被控3項襲警罪及1項不遵守交通燈過馬路傳票控罪，昨在開審前認罪，今（30日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官指被告公然挑戰警方執法權力，警員雖無實際傷勢，但被告行為極具侮辱和挑釁，對執法者的尊嚴和權力作絕對挑戰，就3項襲警罪共判囚10周，另罰款600元。

被告盧嘉文（24歲，無業），被控於2021年4月16日，在九龍通州街與東京街交界，襲擊在正當執行職務的警員陳俊馮及警員吳嘉輝；以及於同日同地在警車內襲擊陳。盧另被票控於當紅色燈號在穩定燈光亮著時，無合理辯解而沒有遵從該燈號指示。

代表律師求情指，被告現年26歲，智力稍低，2021年才完成中六課程，今年修畢護理相關證書。精神科報告指，被告13歲起接受精神治療，與朋輩和家人關係不佳，控制情緒和行為能力亦偏低，容易與人衝突。被告被診斷為輕度智障人士，醫生認為被告案發時身處的環境嘈吵和混亂，令他情緒失控。

代表律師續指，被告當日相約友人吃飯路經法院，聽到1名男子與旁人口角，被告繼而插嘴，因感到問男子是否藍絲後遭警方針對，衝動下才作出涉案行為。被告明白誣衊警方打人犯錯，明白自己大叫引起混亂，並於求情信中望向警員道歉。

代表律師又指，被告在其女友年初跳樓身亡後大受打擊，一直不敢面對本案，至昨日開審前明白做錯，故決定認罪，事件源於被告一時衝動，望3項襲警罪同期執行。裁判官反駁指，如所有人都以激動為求情理由減刑，「世界好混亂囉喎」。

裁判官判刑指，被告大聲問1名男子是否「藍絲」和「踩場」，是引起事端的發起人。被告誣衊警方打他，更挑釁警方打架，容易引起現場激動行為的風險，後果嚴重。

裁判官又指，被告在疫情未受控時，拉低口罩吐口水，置香港市民生命安全不理，完全將市民和醫護的防疫工作努力白費。裁判官亦指被告當時沒有不正常思想，認為其病情對被告影響有限。

裁判官批評，被告在眾目睽睽下公然挑戰警方執法權力，漠視法紀，行為嚴重。雖然警員沒有實際傷勢，但被告行為極具侮辱和挑釁，對執法者的尊嚴和權力作絕對挑戰，就3項襲警罪共判囚10周，不遵守交通燈過馬路罪判罰600元。

案發日中午，1名不知名男子與一批人發生爭執，被告尾隨男子並質問「你係咪藍絲，走嚟呢度踩場！」。男子最後由警方護送離開，被告涉亂過馬路被截查，被要求出示身份證時，被告一度大叫「警察打人，救命！」、「夠膽就隻揪！」，又將證件拍在警員陳俊馮的左手掌，令陳的手掌泛紅。被告又向警員吳嘉輝吐口水，在警車上再向陳吐口水。被告在警誡下保持緘默。

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記者：陳曉欣