【好去處】無家女孩畫展分享成長歷程　免費睇53件畫作與立體藝術創作

▲ 善牧會瑪利灣中心的女孩多來自破碎的家庭，部分女孩參與藝術創作，日前舉行畫展。

女童院「善牧會瑪利灣中心」女孩多來自破碎的家庭，經社署轉介而入住瑪利灣中心。中心數年前開展了夢創基地的計劃，讓無家女生透過音樂及藝術療癒心靈，近日更於灣仔商場設免費畫展，從大眾從畫作中看到女孩子的心聲。

展出53件藝術作品

是次畫展名為《聲音——青少年的成長印記》，展出了19位學生一共53件藝術作品，當中以各類畫作為主，亦有石頭、雪球、流體等特別的立體藝術創作。其中最引人注目的，是由9位同學共同創作的Bubble Prints（泡泡印畫），由43張印畫結合成，不但是對媒體的創新採索，亦是不同性格、風格的女孩子們求同存異的和諧體現。

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早前畫展的揭幕禮中，瑪利灣中心潘婉玲院長有出席，她表示許多時這些孩子不太懂用言語或文字去表達自己，透過畫畫她們更能去表達真實的感覺與感情。因此看這些畫作並不是注重她們的畫工，而是去感受她們的心聲，所以用《聲音》去命名這次畫展。

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無家女孩的藝術治療歷程

畫作方面，題材、素材皆十分廣泛，然而在筆觸與色彩交錯中所記錄的，都是女孩子們的藝術治療歷程。Dream Base@Marycove夢創基地，是瑪利灣中心項目之一，期望透過不同範疇藝術發展，讓女生們找到自己的夢想，並以此為發展基地，慢慢自由地起飛，尋找屬於自己的一片天。由 2020年起，中心亦推行了「夢創基地：創傷知情照顧實務計劃」，當中引入了多元的藝術手法，以推動個人的自我認識、自我接納，從而達到個人成長及規劃生命。

▲ 希望大眾可感受無家女孩們的心聲，故是次展覽用《聲音》去命名。（圖片︰相關機構提供）

是次展覽及畫冊製作，均由「李嘉誠基金會」贊助。作品結集印刷成畫冊《聲音——青少年的成長印記》，當中每幅作品，都附有作者的創作自白，親自傾訴 其作畫時的心思意念，剖白她們成長中的喜怒哀樂。

善牧會瑪利灣中心於1968年成立，為女青年提供院護服務，並由社會福利署資助。服務對象是10至21歲女生，她們因在家庭、個人行為或情緒上面臨適應困難，及其家庭暫時無法提供適當管教及照顧。中心服務範圍包括家舍照顧及生活訓練、社工及心理學家服務等。

《聲音——青少年的成長印記》畫展詳情

日期︰即日至9月4 日

時間︰早上10:00至晚上10:00

地點︰灣仔莊士敦道 181 號地下大有廣場大堂

查詢︰2554 0167

網頁︰www.goodshepherd.org.hk

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責任編輯︰顏紫燕