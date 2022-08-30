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【徒手解鎖】為方便解鎖$400美金將車匙植入右手　TESLA車主：完美，永遠不會忘記帶

休閒消費 14:34 2022/08/30

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有TESLA車主在Twitter分享自己進行晶片植入手術的過程。

大家會如何解決忘記帶門匙、車匙，甚至銀包的問題呢？外國有位車主就花費$400美金（約HK$3,139），透過手術將TESLA的小型晶片車匙植入右手，既可方便解鎖車門，又可以解決遺失重要物品問題。

最新影片推介

TESLA車主Brandon Dalaly分享植入小型晶片車匙手術。（圖片來源：Twitter@BrandonDalaly）

美國電動車廠TESLA的電動車款提供卡片式鑰匙，為用家提供更高的方便性。TESLA車主Brandon Dalaly近日在Twitter分享，由於認為手機藍牙功能不可靠，於是進行晶片植入手術，方便日後解鎖車輛。在影片中可見，在注入麻醉藥後，工作人員即可輕鬆地將感應晶片植入Brandon右手尾指附近位置。

這樣就可以在不依賴智能手機的情況下解鎖車輛，因為藍牙功能並不可靠。

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Brandon表示晶片是以生物相容性材質打造，不會對人體構成任何影響，而整個手術價錢為$400美金。手術完成後，Brandon亦立即到車輛旁進行測試，他將右手靠近車門附近感應器，只需幾秒就能快速解鎖。其後，他又在車內將手背靠近杯架後的讀卡機，成功發動車輛。

Brandon到車輛旁進行測試。（圖片來源：Twitter@BrandonDalaly）

只需幾秒就能快速解鎖。（圖片來源：Twitter@BrandonDalaly）

影片中，Brandon亦示範用左手內的晶片開啟家中大門。他指晶片除成為門匙之外，更可儲存數據及設定加密錢包等。因此，他的個人聯絡資訊、疫苗接種證明及醫療病歷等資料都會儲存在左手晶片之內。他更表示日後希望把右手手背的晶片綁定信用卡，到實體店購物時，就能方便地透過感應系統完成結帳。

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網民反應兩極

影片上載後，即引來大班網友熱議。有網友認為行為瘋狂，影響健康「只為開車門就將晶片植入體內是愚蠢的事，未來肯定會後悔」、「晶片有機會破壞人體組織，並產生併發症」；亦有網友力撐「為生活帶來方便，未來可能成為普遍現象」。

而Brandon就指此舉不會影響他人，不理解為何別人如此激動，更大讚設計完美。

左手屋企鎖匙，右手TESLA車匙，是完美備份的。因為永遠不會忘記它，它亦永遠不會壞掉。人總是把瘋狂的東西放在體內，而我只是裝上對我有用的功能而已。

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責任編緝：張懿慧

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