【拖延症】兒子返學驚到喊曾收起校服扮出水痘　港媽：有咩方法可令小朋友鍾意返學

▲ 過兩日就開學了，唔少小朋友放完長假期，都唔想返學，好可能就係患有拖延症。

不少學校後日(9月1日)正式開學，有港媽在討論區發帖，表示兒子為了不想上學，扭盡六壬逃避返學，向大家求救「有咩方法可以令小朋友鍾意返學呀？」對於男童的行為，臨床心理學家劉英健博士指，男童患拖延症，因為出於恐懼，有不良好的經歷，令他逃避返學。

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有港媽在香港討論區出帖，主題為「[疑難/心得] 阿仔為咗唔返學真係咩都做得出」，港媽表示每到開學的季節，便會令她有一種興奮同擔憂。興奮是小朋友要返學，終於有自己的時間，可以做自己想做的事，不過另一方面則是小朋友每次放完假再返學，都會有情緒爆喊不想返學。

我小朋友次次放完假再返學，都會驚返學係到喊。為咗可以唔返學，仲會諗埋啲鬼主意。

對於兒子返學的態度，該名港媽顯得相當憂心，更指兒子為了唔返學，竟然試過將校服收埋，又試過用唇膏畫紅點，扮出水痘來逃避返學，

為咗唔返學佢真係咩都試做過。佢試過收埋自己套校服，之後扮嘢話校服唔見咗返唔到學，又試過發現佢成身紅點，我仲以為佢出水痘，點知原來擦得甩。個衰仔竟然偷偷地用我支唇膏畫一點點，係到扮出水痘，好彩佢畫得衰，如果唔係真係畀佢呃到。

出於恐懼 患拖延症

就港媽的煩惱，TOPick向藍心綾工作室首席臨床心理學家劉英健博士諮詢，劉博士表示，這些屬於一種「拖延症」，不論返學或做功課都會有，好多時候是因為出於恐懼，有不良好的經歷，

小朋友做功課，可能驚做錯咗，俾家長或老師話佢，或者其他同學笑佢，呢啲係不良好嘅感覺，會令到佢好唔開心，有負面情緒出來，佢就會記住呢啲負面嘅情緒，或者叫情緒記憶，佢就想逃避去做功課、逃避返學，因為佢會諗到返學就有呢啲不良好嘅情緒出現，所以簡單來說是一個拖延症。

對於如何可以減低拖延症，令小朋友逐漸喜歡返學呢？劉博士指出沒有一個絕對的方法，都要試不同的方法，最緊要令小朋友感到有分別，如果可以看到返學的好處，或升了班級，老師和同學不同了，也不排除之前小朋友不喜歡那位老師，或者曾經有老師跟他說一些負面的說話，甚至被罵，所以要令小朋友看到一些正面的改變，從而令他重新尋找一些動力去返學，這個是其中一個方法。

可能未必因為老師的問題，或者同學，或者有欺凌的情況，會唔會因為佢身邊啲朋友欺凌或取笑佢，甚至係欺負佢，可能從呢個角度去探索……

劉博士補充指，可以向小朋友說，你升級了，同學不同了，有新的朋友，新的同學，是一張重新空白的紙，要令他感到重新嚟過的感覺，這樣便可以幫到他取回少少返學的動力。

家長同小朋友共同面對

其實家長要敏感一些去注意小朋友返學的情況，可以從小朋友口中知道什麼令他不想返學，不過有時小朋友未必肯說，因為小朋友都好驚會被媽媽罵，

冇一個安全嘅環境去俾佢講出佢嘅感受，呢個都係一個好大嘅挑戰及障礙，或者要俾佢感覺到唔係得佢一個人去面對，家長同佢一team一齊去面對，陪佢返學，有啲咩困難爸爸媽媽都會支持你，類似呢啲說話都會幫到個小朋友。

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責任編輯︰林碧洋