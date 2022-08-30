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【飯戲攻心】黃子華新片上映提早慶生　推出抽獎送值10萬元千足黃金【內多詳情】

娛樂 14:15 2022/08/30

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《飯戲攻心》首映禮

電影《飯戲攻心》在昨日（8月29日）於圓方Premiere Elements戲院舉行首映禮，導演陳詠燊（Sunny）、主演黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及廖子妤出席首映禮外，出品人兼監製江志強，聯同特別嘉賓古天樂百忙抽空到場。

老闆江志強表示，古天樂是今次《飯戲攻心》重要投資方之一，亦趁機會恭喜其作品《明日戰記》大賣，他說：「最重要是多謝全香港觀眾，能夠繼續支持香港電影，亦繼續支持《飯戲攻心》。」

為子華慶生

此外，子華神於將下周9月5日62歲生日，在戲中飾演其母親的廖子妤在首映禮上預早為子華送上生日禮物，獻上自製紅雞蛋。

而戲中的兄弟、女友亦一一為子華送上祝賀及禮物，Stephy為子華送上親筆畫作，張繼聰送自家品牌的服裝， Ivana送上世界級咖啡豆及換領飯餐的許可證，明禎送上即影即有相機，導演Sunny則送《飯戲攻心2》的故事大綱，子華拿着該劇本走到媒體鏡頭前笑說：「你們做證，我看完再向大家報告。」

 最後，《飯戲攻心》一眾主演聯同彩蛋嘉賓，包括黃德斌、王丹妮、胡子彤、吳肇軒、林家熙以及陳毅燊（ANSONBEAN）上台 ，一齊切月餅蛋糕慶賀中秋團圓。

《飯戲攻心》上映外，並特別舉辦「《飯戲攻心》中秋金多寶大抽獎」賀開畫，讓觀眾參與抽獎，有機會贏取價值10萬港元千足黃金或其他豐富獎品。

《飯戲攻心》中秋金多寶大抽獎詳情

玩法簡單，只要購買《飯戲攻心》於9月7日正日的開畫戲票一張，即可獲得「《飯戲攻心》中秋金多寶大抽獎」抽獎券一張，填妥抽獎表格，即有機會贏取價值十萬黃金或其他豐富獎品，過一個團團圓圓的中秋節。

大獎：999.9足金金條共六兩，約值100,000元（1名）
二獎：999.9足金金粒一兩，約值18,000元 （3名）
三獎：財神金牌，約值２,400元（8名）
四獎：百老匯院線禮蜜卡300元（26名）

活動詳情稍後於《飯戲攻心》官方 Facebook專頁公佈。

最新影片推介：胡定欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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