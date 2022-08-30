【白色強人II】郭晉安自揭病情戲微表情震撼網民　帶動張曦雯演技獲讚

▲ 這集很催淚！

TVB熱播中的劇集《白色強人II》已進入結局篇，上星期YT（郭晉安飾）證實腦內有膠質母細胞瘤，雖然他刻意隱瞞病情，但仍逃不過未婚妻阿Yan（張曦雯飾）法眼，更因偶爾發現YT偷服類固醇大感緊張，但又敢問YT。

幾經轉折，YT終主動約見阿Yan告知實情，雖然擔心至淚如雨下，但為免打擊決意為草案背水一戰的YT，Yan忍淚聽完YT自揭病情及深情剖白後，強裝堅強回應謂：「草案通過嗰日，我幫你攞番個腫瘤出嚟。」

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安仔+張曦雯火花十足

該幕戲在網上引起迴響，之前憑《回歸》演技贏盡口碑的安仔，這次憑YT角色再下一城，尤其自揭病情一幕中的虛弱神態及對阿Yan的憐愛寵溺眼神，數個微表情已成功掀動網民心，留言大讚安仔謂：「奸、忠、傻都得，沒有甜言蜜語的愛情又得」、「好心痛YT，睇到眼濕濕」。

至於成功展現阿Yan的心痛又要故作堅強的心理狀態的張曦雯，亦獲大讚「超額完成」：「睇到我好感動，當然安仔帶得好，兩個都好入戲」。

而在Yan衝入辦公室前拉著其進行心理輔導的Vincent（陳豪飾），亦獲網民大讚是絕世好男人：「陳豪堅係好Sweet好型」、「最正男主角」。

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鬼塚演技出色

另外,昨晚（8月29日)一集的「麥難民」個案亦令劇組再度獲讚劇情貼地：「呢套劇果然貼地，講到香港麥難民呢個問題。」

劇情講述麥難民莫應才（鬼塚飾）因進食過期食物導致腸胃炎入了明成北急症室；蘇怡（唐詩詠飾）建議他找食物銀行，卻遭自尊心強的應才斷然拒絕，劇組借應才的口道出麥難民的遭遇及心聲：「我唔使人哋救濟我，我係冇屋企，但我唔係乞兒！我有工返架，你知唔知我最重要係咩，我係要填飽個肚，你明唔明呀？我知你諗緊咩，我哋喺麥記過夜嗰啲，全部人都當我哋難民。」

鬼塚短短一幕戲的演出已成功帶動觀眾情緒，有眼利網民更認出他在《痞子殿下》中飾演四圍酒棧老闆三剎。

鬼塚近年參與劇集絕對不少，除《痞子》外，還有《十八年後的終極告白2.0》、《鐵拳英雄》、《春青不要臉》及《十月初五的月光》等，深感其好戲的網民，更留言希望其之後的角色能更有發揮。

70年代入行的鬼塚，1979年被胡楓睇中，獲邀請參與對方執導電影《打藤》，之後參演電影作品超過50部。出身貧窮的鬼塚原名伍健忠，11歲開始打工學造衫，並終捱出頭成為知名服裝設計師，高峰期擁有廿多間時裝店，並曾推出以其名字「鬼塚」命名的服裝。才氣財氣兼備的鬼塚，更盛傳揸保時捷跑車返工。

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