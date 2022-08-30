【鄭海泉離世】衝破小兒麻痺障礙活出精彩　鄭海泉學生時代為基層爭取權益

▲ 鄭海泉學生時代曾奮力為基層爭取權益。

六十歲開始，我肥碌與同輩的舊同學、舊同事、同業及老友們，全部進入「射程範圍」，即係點？即係隨時會被上天「召見」，報到去也。

小弟對生生死死有先天性的釋然，故多年來，不會對任何人離去呼天搶地。因此乃大自然定律，故只默默祈求逝者有個幸福未來，他朝天堂再見可也。

自己愈近七十，「射程範圍」內的同輩離開得愈密愈快，單單今年已唔聲唔聲有施永遠及羅啟銳拜拜。認識而不敢稱是朋友的也有倪匡、張正甫、李少光……以及剛剛去世的鄭海泉。

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老鄭是七十年代學運先鋒，為人充滿正義感，不僅瞓身為社會低下階層權益而奮鬥，也曾在筲箕灣盲人輔導會工作，人品眾口交譽，頂天立地真漢子也。

雖則先天小兒麻痺症，不良於行，但一點也沒落後於身體正常者。凡「阿公」的事，無不瞓身。在中大就讀時，已出任學生會領袖，組織過幾場學生運動，頗得當年同學的敬重。後來，加入滙豐銀行，更因表現出眾，成為NO.1華人大班。理所當然，進入政府的頂層-行政局（當年名稱），影響力非比尋常。但鄭海泉絕無因開始進入權力核心而影響個人價值觀，仍是正直的謙謙君子。兼且，無論在任何崗位（例如港鐵董事），開會時，仍是一貫地敢言及有見地，絕不似某些「油淋淋」的搖風擺柳政客。

一代人物終於前晚以七十四歲高齡說再見，網上轟傳的，都是對佢的尊敬回憶。人生至此，絕對無憾矣。

鄭兄，一路好走！

文刊登於《香港經濟日報》，原題為「日日都有心理準備」

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