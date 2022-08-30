【寵物情緣】熱血柴犬狗友會上山下海Gathering　狗主由陌路人變知心友︰珍惜這情緣

▲ 一班柴犬狗主組成了「狗遊天下．狗樂無窮」，會經常大夥兒帶狗狗去戶外行山，遊遍天下，樂也無窮。

當有着共同興趣的人走在一起，就會組成相應的「會」，如歌迷會、車會、攝影會等，而在寵物界中，就有狗友會。「狗遊天下．狗樂無窮」就是由幾位同樣是養柴犬的狗主組成，幾乎每星期都有gathering，齊齊帶毛孩上山下海，足迹遍及港九新界，甚至長洲、南丫島等地。一班陌路人，因着狗狗而相知相遇，更成為知己閨密，笑言彼此也相當珍惜這段人狗情緣。

不少狗主都喜歡帶愛犬周圍玩兼影靚相，並開設Instagram專頁分享牠們的趣緻萌樣IG專頁＠daud_dauc_daul的版主Hayley，就是其中一位喜歡將狗狗日常生活及郊遊打卡相開心share的狗主。不過細看當中靚相，張張也非常「震撼」，皆因每次都幾乎有多達10隻柴犬總動員出動，一字排開兼眼仔碌碌望實鏡頭，非常搞笑。

那些排排坐的可愛柴犬中，只有豆釘、豆奶及豆豉3隻是Hayley養的，其他都各有主人，包括Athena、Angel、Elvis、Jack及Shermain。而每次出動他們都會為愛犬悉心扮靚靚，選配不同顏色花款的圍巾或頸圈等，吸晴度極高。如這次訪問相約在將軍澳海濱長廊，在狗狗列隊拍照那刻，便引來一班途人圍觀兼影埋一份。

▲ 一班柴犬狗主組成了「狗遊天下．狗樂無窮」，會經常大夥兒帶狗狗去戶外行山，遊遍天下，樂也無窮。（受訪者提供）

小圍狗友聚成好友

「在香港養狗，不同品種的狗會各自有所屬的WhatsApp群組。我養豆丁後加入了一個柴犬群組，裏面可能有百多二百人，不時會有些狗友聚，出來玩幾次後慢慢與一班啱玩的人保持聯絡，這班朋友就是在群組裏認識，也要講緣份。」Hayley笑說。

除了柴犬外，有時還會有唐狗加入「出巡」。

這堆狗狗中會有很乖及很頑皮的，未必一定擁有相同性格及脾性，如有些狗見到其他狗或陌生人會吠，但牠們並非惡，只是較敏感。就算我們10多隻狗狗一齊玩也甚少打架，最重要是主人的handling，如果大家都清楚了解狗狗的狀況，知道牠們底綫在哪，能及時控制，放繩玩也沒問題的。

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總動員快樂郊遊

她與其他狗主朋友，更為這個柴犬小聯盟起了個「狗遊天下．狗樂無窮」的名字，皆因他們經常帶狗狗周圍去，上山下海，輕鬆的如去彭福公園、寵物友好餐廳等，或是挑戰高難度坐船去離島及出海去沙灘玩，最遠最難忘那次就是去香港最南端的蒲台島，有山又有水，風景又靚，是個很值得帶狗狗去的地方。

▲ 狗狗們除了可以跟狗朋友玩之外，也令主人認識了一班知心好友。

「大家習慣了一齊去放狗，一大班人就會想去較遠的地方，除了想狗狗開心外，能遇到一班啱傾又熟絡的人去放狗，自己都會很開心。」在這班狗主小聯盟中，每人更擔當不同的角色，例如Hayley是行山導遊，任攝影師的Elvis就負責影靚相，而其他人就負責帶狗狗零食或是幫手做司機。

其中懷有身孕的狗主Athena，更非常慶幸自己能認識到這班志同道合的狗主朋友。

她說︰「大肚後，Elvis就是我的功臣，變成我家柴犬菠蘿包及雞尾包的保母，雖然我們分別住港島及新界，但有時我不方便去放狗，他就專程來帶我的狗狗去玩。因為牠們經常一起玩，我也很放心交托給他照顧。」

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各司其職互幫忙

她亦不諱言，自己由細到大也有養狗，但從沒想過會因為狗狗識到一大班朋友。

當初養菠蘿包時，我知道柴犬性格很麻煩，所以主動於群組中認識其他柴犬狗主，希望牠能從小學懂社交禮儀，怎樣與其他狗相處。想不到因為牠們，我反而能認識到一班真正知心的朋友，有些更成為知己，是件很難得的事。

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更奇妙的是，與人一樣，這班柴犬群中也會有「情」存在。Jack養的Soba恰巧就是Hayley養的豆奶的哥哥，親兄妹能團聚及時常見面，也是一種緣份。「柴犬大多一胎幾隻，能夠同時在香港遇見已很難得。有時相認到，主人卻未必夾到。但偏偏我們年紀差不多，又玩得埋，由完全不認識的網友變為好友，的確是很神奇的事。」Jack說。

與這班「狗遊天下．狗樂無窮」的狗主及狗狗同遊幾小時，已經能感受到他們之間的默契及友誼，難怪他們不約而同地說：「一大班朋友仔出嚟玩吓、食吓嘢、影吓相，整個氣氛會熱鬧很多，時間也會過得很快，大家都很開心，可以互相交流養狗心得之外，也更加享受放狗的社交生活。」

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記者︰黃依情