【開學】教育局：11月起中學生9成打齊3針方可全日面授　10月預先收緊除口罩活動要求

新學年臨近，教育局為加強健康措施，11月起中學生9成打齊3針方可全日面授，10月預先收緊除口罩活動要求。

為進一步加強學校的保護屏障，教育局決定在2022年11月1日起，提高接種要求。個別中學（包括特殊學校的中學部）如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課堂，其已完成接種三劑疫苗的學生，必須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的 90%或以上。

教育局按這些學校的情況讓有關學生安排全日面授課堂，否則學校必須於當日起進行半天面授課堂，惟已接種兩劑疫苗而未到期接種第三劑疫苗的學生2、5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生或曾感染新冠病毒而無需接種第三劑疫苗的學生除外。

教育局補充，小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，而3至11歲群組的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。

個別學生的課外活動安排

現時如個別學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動（如音樂、 體育活動、校隊訓練），該等學生亦可在校內（包括上課及課堂外的活動） 進行一些不佩戴口罩的活動。

為進一步在學校築起保護屏障， 由2022年10月1日起， 有關安排會加強至完成接種三劑疫苗，5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生，或因曾感染新冠病毒而無需接種第三劑疫苗的學生除外。而已接種兩劑疫苗未到期接種第三劑疫苗的學生則須按衞生防護中心的建議，在可接種第三劑疫苗當日起計的一星期內接種。

「學校疫苗接種」嘉許計劃

教育局將於本學年推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，旨在表揚致力鼓勵學生和家長接種疫苗，以及學生接種率高的學校。同時，嘉許計劃亦旨在激勵其他疫苗接種率較低的學校，進一步努力鼓勵家長和學生接種疫苗。有關嘉許計 劃包括全港中學、小學、特殊學校、提供非本地課程的學校及幼稚園。

在嘉許計劃下， 如校內的學生完成接種三劑疫苗達以下表列的百份比，局方將向學校頒發獎狀，得獎名單亦會上載於局方網頁內，以茲鼓勵，頒獎月份為12月、2月、4月及6月，惟已接種劑疫苗而未到期接種第三劑疫苗的學生，2、5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生或曾感染新冠病毒，而無需接種第三劑疫苗的學生除外。 取得金獎三次或以上的學校將獲得「白金獎 」。鑑於政府調低科興疫苗年齡至幼童為時尚短，幼稚園學生只須完成接種兩劑疫苗，便會被視為滿足此嘉許計劃的要求。

【TOPick診症室】扣鈕有問題或走路易踩到人 骨科醫生拆解椎間盤問題

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜