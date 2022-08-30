【明日戰記】電影展覽展示古仔重型裝甲　ANSONBEAN及Winka率先參觀打卡位

▲ ANSONBEAN及Winka率先觀看《明日戰記》電影展覽。

由古天樂總監製及領銜主演，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的科幻電影《明日戰記》現正火熱上映。

電影公司由即日起至9月14日於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽，今日（8月30日）率先由獻唱電影主題曲《明日之明日》之兩位歌手ANSONBEAN及COLLAR成員Winka（陳泳伽）帶大家參觀多個展覽打卡位。

▲ 樂高1_1動力重裝甲

參觀電影道具

ANSONBEAN及Winka第一次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮。

Winka分享稱：「今日現場見到電影裡面出現過的道具同戲服覺得好不可思議，我沒想過電影公司妥善地保存著戲中的重要道具，更有機會近距離看到古天樂先生所穿著的裝甲同槍。 我今日一直影相也不捨得放下道具槍啊！」

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ANSONBEAN更表示：「頭先親身見到『基因子彈』做得很仔細，係整個展覽中我最喜愛的展品。實物拍攝時用的槍十分迫真和有重量，感受到當時演員如果著住裝甲再拎住槍，一定十分吃力。剛才我們拎著槍影相，都覺得自己即刻入戲，成為了一分子！」

是次展覽以電影內容為主題，展出部份拍攝時使用之戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」的擺設，例如幾個主要角色的戲服，泰來（古天樂 飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製之故事板及手繪版海報，更有以6萬多粒Lego、歷時2個月去設計及砌出的樂高1:1動力重裝甲。

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主辦單位希望藉著這次展覽，向大眾展示更多關於《明日戰記》的點滴，現場展示的《明日戰記》的實物道具製作精細，能感受到團隊如何跨越重重艱難，製作到屬於香港的最大規模科幻電影。

就如電影裡的主角們，他們有同樣的初心，不放棄、打不死，要守著對別人及對自己的承諾,，他們共同相信可以跨越所謂「不可能」的目標--「結局係點，由我地決定」!

《明日戰記》電影展覽

日期：即日起至9月14日

時間：中午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2至4號地庫全層