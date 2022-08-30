【外防輸入】醫管局組瘧疾醫療隊阻病毒流入社區　休更醫護2周揪出逾50宗個案

▲ 醫管局8月初特設醫療隊，到機場禁區為高危地區入境旅客進行檢測。（陳梓蔚攝）

近月本港頻現非洲傳入瘧疾個案，為避免病毒流入社區，醫管局8月初特設醫療隊，到機場禁區為高危地區入境旅客進行檢測，至今為368名旅客進行檢測，即場發現50名旅客確診瘧疾。

瘧疾不會人傳人，在香港亦較少見，原因是本港社區未發現可傳播病毒的「按蚊（雌性瘧蚊）」。然而，感染瘧疾可大可少，醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡指，及早發現可透過藥物根治，拖延太久，致命率可高達20％。

本港近月發現多宗外地輸入瘧疾個案，在今年發現的約180宗瘧疾個案中，有逾80宗是在7月至今發現的，其中30宗在7月1日至8月4日發現，大部份由非洲畿內亞輸入。

醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡指，衞生署發現瘧疾個案有上升情況後，即在8月5日召開緊急會議，商討如何加強檢測，避免病毒流入社區，「當日下午2點開完會，我們得悉晚上有畿內亞航班來港，隨即拍板召集人手組織醫療隊，下午4時已有數十名同事響應並出發，不少是休班同事「友情支持」。」

現時如有瘧疾高風險地區航班來港，衞生署就會聯絡醫療隊出動，黎靖匡指，醫療隊在8月5日至19日期間共出動5次，為368名從畿內亞來港人士抽血檢測，即場發現50名瘧疾確診者，全部症狀輕微。

醫療隊的工作不只在機場檢測，來自竹篙灣社區隔離設施的員工，亦會連續7日，每日透過致電了解抵港人士狀況，黎靖匡解釋，「我們不會強制旅客抽血，加上有7日潛伏期，所以我們會密切追蹤。」

由醫療隊成立至今，醫療隊共作出了3,888次電話追蹤，期間發現2名旅客需要送院，他們及後亦確診。

由畿內亞來港的大多是內地出國工作人士，醫療隊成員之一，竹篙灣社區隔離設施醫療站註冊護士劉炳發分享指，不少旅客的普通話夾雜方言，令溝通成為工作困難之一，「試過有旅客來自山東陝西，我們即時變招，在旅客中挑選「小領袖」，代為溝通講解，最後順利完成檢測。」

瘧疾是可致命病症，現時病毒有否流入社區？廣華醫院感染及傳染病科顧問醫生梁偉成指，瘧疾是蚊傳疾病，不會人傳人，現時本港社區未有發現可傳播病毒的「按蚊（雌性瘧蚊）」，市民無需擔心。

翻查衞生署資料，瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。

患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。併發症包括貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、器官衰竭（如腎臟衰竭）及昏迷。如未能及早醫治，可引致死亡。

【TOPick診症室】扣鈕有問題或走路易踩到人 骨科醫生拆解椎間盤問題

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚