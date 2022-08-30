【美食速報】寵物友善餐廳登陸沙田新城市廣場　設健康寵物餐單與毛孩齊嘆美食

▲ 寵物友善餐廳Woofy登陸沙田新城市廣場。

各位主人準備帶你的毛孩出動啦！全新寵物友善餐廳Woofy已於沙田新城市廣場一期登場，Woofy以日系簡約風格為設計，由意大利餐廳Palco Ristorante及意法料理餐廳PANO的行政總廚 Chef Ken Lau（劉銘佳先生）親自主理，把擅長的意法料理投放於Café之中，讓大家可以親民價錢品嚐美食之餘，餐廳還設有寵物餐單，讓各位主人與「寶貝們」一同用餐！

Woofy的寵物餐單由Chef Ken Lau親自設計，一系列以健康和美味為首、注重原汁原味的寵物菜式。為針對狗隻的健康需要，大廚製作出專為狗隻而設的寵物佳餚，兼顧了客人與寵物的餐飲需要。Woofy還邀請了星級馴犬師Eric Ko（高耀忠先生）擔任顧問，為Woofy的室內設計及設施上作出決策。餐廳指Eric亦會不定時在Woofy親自現身與狗主交流，並在Woofy舉行不同的活動及工作坊。

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室內環境以淺色木紋為主，舒適簡樸，兩層高、一共設有九張枱的木製台階位置，是寵物的打卡熱點。玻璃幕牆可讓食客看到室外及戶外的寵物同樂園，店內更設有洗手設施及提供對寵物無害的清潔用品，方便攜帶寵物的顧客進餐及照顧寵物。

不得不提的必食推介包括：燒越南大頭蝦伴龍蝦忌廉汁意粉（$188），其龍蝦汁以龍蝦和赤米蝦自家熬製；野菌忌廉湯（$58）採用了啡菇、野菌、日本本菇、羊肚菌和牛肝菌煮成；煎蛋布里芝士和風燒汁牛肉漢堡包配炸番薯條（$168），用上店內自家手打牛肉漢堡及日式照燒汁，充滿日系漢堡風格；燒豬腩肉伴焦糖洋蔥烤窩夫牛角包（$148）用來自法國的牛角包。

▲ Woofy設有寵物餐單，讓毛孩嘆健康寵物菜式。

寵物餐單方面，採用適合狗隻腸胃的健康素材和烹調方式來炮製，讓主子一同享受，寵物菜式包括狗仔啤酒 : 蟲草花杞子燉鴨湯 （$68），用了米鴨、蟲草和杞子每日燉湯3小時；野菜豬肝法式凍批 （$68）啟發自法國菜中的肉凍（Terrine）、內裏有雜菜和慢煮豬肝； 慢煮美國極黑牛肋骨 （$148），採用低溫慢煮48小時，肉質鮮嫩。

Woofy

地址: 沙田正街18號新城市廣場1期1樓165號舖

營業時間: 星期一至星期日 上午11時半時至晚上9時半

Tel: 2882 8323

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責任編緝：蕭雅文