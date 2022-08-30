【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰

▲ 一名女網民分享，男友的媽媽有囤積癖好，一屋雜物。

在家中囤積垃圾雜物，不只引發衞生問題，也會危害個人健康。最近一名女網民分享，男友的媽媽有囤積癖好，會很瘋狂地把東西撿回家再儲起來。女網民僅稍作逗留男友家中，已被蝨咬至皮膚紅腫痕癢。目前女網民的男友打算搬屋，耐何搬屋公司聽到蝨患問題後都拒絕受理，令女網民感到無計可施。

最新影片：

據Facebook群組「香港滅蟲關注組」，一名女網民周三（28日）發帖，分享男友家中堆滿雜物的情形，雜物甚至已堆到上天花板。事主指，男友家中有一個很瘋狂撿東西回家的媽媽，而男友爸爸亦因年紀大，不太理事。

事主稱，自己本身有皮膚病問題，早前已痊癒不少。在男友家中稍作停留用膳，身穿長褲的她卻被蝨狂咬：「因為佢屋企實在太多好多一啲木蝨床蝨，搞到我被咬。」事主的皮膚問題未能痊癒，更變得很痕癢敏感。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事主表示，現在男朋友經常跟她說要搬屋，但就不知道要先找滅蟲公司或搬屋公司，因為許多搬屋公司聽到她家中有許多蝨之後，都不受理他的個案，令事主感到無計可施，決定網上尋求意見。事主又指：

我男朋友成日都選擇夜返屋企，無論廁所廚房定係瞓覺嘅房間，全部都係雜物，基本上佢屋企冇一個活動空間。

事主稱，自己被蝨咬到「好崩潰」，帖文引來網上議論紛紛，點擊睇網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾受訪表示，床蝨即使數個月沒有任何吸血進食，床蝨都可存活一年，成年雌性床蝨可以生1至5枚卵，一生可以生超過200至500隻卵，用7至17日孵化，擴散速度大得誇張，一旦屋企出現床蝨卵，就會一發不可收拾。

點擊睇3大消滅/預防方法

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣