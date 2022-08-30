【兩餸飯】中環置地廣場現「高價兩餸飯」$69起跳　網民：呢個價錢唔算貴

▲ 有網民發現中環置地廣場有「高價兩餸飯」。

兩餸飯向來是「打工仔恩物」，不少兩餸飯以$30-$40的價錢作招徠，受不少打工仔及市民歡迎！中環地段的餐廳向來偏向高價，近日有網民發現中環置地廣場出現了兩餸飯，價錢為$69起跳，有人認為是高價兩餸飯，亦有人認為價錢「算平」。

有一名網民於Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文分享，「中午路過中環置地廣場，見到有人排隊買兩/三餸飯，埋去八一下。」結果發現兩餸飯$69，三餸飯$79，另外還有水果杯$25及果汁$34售賣。該名網民指由於價錢太貴，所以沒有購買，只好拍下照片讓大家參考。

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照片中可見，兩餸飯有不少選擇，如燒鯖魚、麻婆豆腐、雲腿津白、馬啼蒸肉餅、蟹柳蒸蛋、蒜蓉炒菜心、咕嚕雞球等。不過價錢並非人人接受，有網民認為價錢貴是在於地段問題，而非美味程度，「價錢太貴已經失去三餸飯的原意」，此價位的兩餸飯為「上等人的兩餸飯」，更有人搞笑回應：「一杯鮮橙汁夠去廣潤買一個三餸飯。」

不過，中環一帶的飲食價位普遍較高，有網民認為此價位並不昂貴，「附近既餐廳，食個lunch都過百，呢間可能最平！」、「食得置地就唔嫌貴」、「我都覺得算平」、「成本最大就係租金」。

除了中環置地廣場的兩餸飯，金鍾太古廣場亦有兩餸飯餐廳，不過價錢為每盒$75起，被稱為「貴族兩餸飯」，菜式包括蟲草花蒸雞、日式七味粉炒牛肉、鎮江肉、蒲燒鰻魚、BBQ汁豬柳漢堡扒、黑松露蒸龍脷魚柳等。菜單更會每周更新，售價由$75兩餸至$95四餸。

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責任編緝：蕭雅文