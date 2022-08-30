【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎

▲ 林子博神隱4個月暗示有新歡？攜子女移英搬獨立屋越住越歎。

前TVB娛樂新聞台主播林子博去年8月帶同一對子女移民英國，初抵當地時遇上困難重重，新租住的公寓又「甩皮甩骨」，所有日常遇到的問題子博都會在他的YouTube節目《子博在英國》中跟網民分享。

移英一年子博與子女開始適應當地生活，日前推出的最新影片中，子博介紹他新搬到的獨立屋內部，神隱4個月的他更被推測已有新歡？

最新影片推介：胡定欣專訪

現年51歲的林子博與圈外太太董燕君（Shirley）2003年結婚，育有一對子女林詠渝及林卓楠，太太於2019年確診患上平滑肌肉瘤，經過一年半的抗癌歷程，Shirley於2020年離世。

子博則於去年8月帶同子女移民到英國，開設YouTube頻道《子博在英國》分享他的移英生活。

疑有新歡？

相隔超過4個月時間未有更新影片，同時又見子博的Facebook更新多了許多新臉孔，在半個月前他更出帖表示：「Dry咗一段時間，我諗而家唔係好識點同女性相處。」不少好友留言給予鼓勵，希望他成功迎來人生第二春。

但似乎大家暫時還是空歡喜一場，有朋友留言問：「你講緊阿女呀？我都唔係好識同佢相處。」子博回應表示：「都係你心水清 ！」

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暑假搬大屋

在最新推出的影片中，子博提到「神隱」了4個月，是因為專心陪伴放暑假的一對子女，加上租期將滿，於是忙於找尋新的住所。在搜尋的過程中，子博曾猶豫到底要找回公寓，還是空間感較大的獨立屋，最後他決定選擇後者。

子博與子女搬到的兩層獨立屋中，分別有5個房間，包括3人各自的獨立房間、一間客房以及一間雜物房，除了雜物房以外全部睡房都在上層。另外上層還有一間書房，介紹書房時子博還特地影低已故林太的照片，對太太仍然懷抱著思念之情。

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大屋門外有至少兩個車位，開門右轉就是闊落的客廳，再往內走就是面對大花園、採光優良的飯廳。

飯廳的旁邊就是非常四正的廚房，內裡已經附有新款的電子煮食爐、洗碗機、焗爐及小型雪櫃，另外在相鄰的雜物房內，則有兩個高身的雪櫃，絕對足夠一家3口一個星期的糧食存放。

上層的房間同樣採光優良，特別一提的是上層的衛浴設備，廁所內設有浴缸，前方更有入牆式的小電視，可以一邊浸浴一邊看電影，浴缸的上方更安裝了Rain Shower淋浴裝置，另外全屋亦已安裝暖氣，設備齊全。

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到最後子博介紹屋後的大花園，在飯廳往外走的平台上，放置了兩張太陽椅、一組戶外桌椅以及燒烤爐，方便隨時舉行燒烤派對，平台往下走更有一大片的草地，同樣屬於大屋的範圍，草地角落的小木屋用來放置雜物，旁邊的傘型架則可用作晾曬被鋪。

新居的設備一應俱全，子博則答應觀眾下次新片會再仔細介紹他在家中的生活和工作狀況。