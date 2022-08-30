【新冠疫苗】港大研究：接種兩針復必泰後心肌炎發病率高近10倍　男性及30歲以下人士風險較高

▲ 港大研究：接種兩針復必泰後心肌炎發病率高近10倍，男性及30歲以下人士風險較高 。（林宇翔攝）

新冠疫苗副作用及成效一直廣受關注，港大醫學院透過大數據，分析兩款疫苗接種每劑次後的反應，發現打針後患心肌炎的人士，發病率是自身未打針前的10.81倍，而年青人士、男性接種第二劑復必泰後，發生心肌炎的風險略高於其他群組。另外，團隊發現長者接種第2劑科興疫苗後，出現過敏反應的發病率比率為2.61，每100萬人中有6例。

港大收集衞生署及醫管局於2021年2月23日至今年3月31日期間的疫苗接種數據，排除有心肌炎病歷史及心肌梗塞患者後，錄得1,029人患突發心肌炎。團隊發現，研究期間復必泰疫苗和科興疫苗出現心肌炎的粗發病率，分別為18.94和5.22，即每100萬劑會有約18.94和5.22宗個案。

港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授（研究）黎子駿說，團隊再排除107名研究期間確診人士，對比922名心肌炎患者自身在接種疫苗前後的情況，發現接種第2劑復必泰1至14日後，心肌炎發病率比率是沒有打針期間的10.81倍，接種首劑後是4.48倍、接種第3劑則會是4.72倍。

黎子駿又說，研究發現男性及年齡12至29歲的人士，接種後發生心肌炎風險較高，其中男性發病率比率為14.73，女性為3.91；30歲或以上人士為2.94，12至29歲則為46.3。黎子駿指出， 研究期間收集到的12至29歲人士樣本較少，有關數據或出現隨機誤差。

如以病例對照研究分析數據，28天內曾接種復必泰疫苗的發病率是沒有打針人士的3.91倍，其中接種第二劑後，危險對比率是4.88。

研究亦分析部分特定群組，例如長者、糖尿病患者、多病共存病患者，於接種疫苗後出現不良事件沒有顯著增加。不過60歲或以上長者接種疫苗後會出現過敏反應，團隊分析由去年2月23日至今年1月31日期間，在港接種最少一劑科興疫苗的62萬名長者，發現他們接種第二劑科興疫苗後，出現過敏反應的發病率比率為2.61，每100萬人中有6例。

黎子駿指出，出現心肌炎是罕見的副作用，臨床上很少相關個案，而過敏反應則在接種其他疫苗後亦會出現，認為接種疫苗的效益仍較高。

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記者：黃悅晴