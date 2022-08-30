【最新疫情】今日新增8,848宗確診個案　包括8,611宗本地個案【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（30日）出席疫情記者會。

今日新增8,848宗確診個案，包括8,611宗本地個案及237宗輸入個案，另錄13宗離世個案。

【17:05】

長沙灣凱樂苑凱碧閣強制檢測公告的大廈的執法行動中，24人收到10,000元定額罰款通知書，張竹君指有證據相關部門即會執法。

【17:02】

張竹君稱，BA.5變異病毒株成為主流病毒是全球趨勢，該病毒株傳播速度快，因此確診個案上升在署方的預期之內。

【16:58】

有消息指，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮確診，張竹君指不會就個別人評論。

疫情趨勢方面，社區個案持續上升，開學後要求學生及相關人員快測可防止學生間傳播風險。

【16:56】

8月27日樣本的變異病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4/5個案升至56.2%，BA.5佔49.5%，BA.4佔6.7%，BA 2.12.1佔6.1%，BA 2.2佔37.7%，BA.5成主流病毒。

【16:52】

多8間院舍出現個案，涉6間安老院舍及2間殘疾人士院舍；今呈報319宗學校陽性個案，來自140間學校。7間學校個別班級須停課一周。詳情即看【下一頁】

【16:30】

劉家獻表示，新增5名病人情況危殆，12人情況嚴重，多13名患者離世，8男5女，年齡介乎54至97歲，其中10人未打齊3針疫苗，當中5人未曾接種過疫苗，詳情即看【下一頁】。

當中3人在急症室離世：

93歲男，沒有打針，8月22日快測陽性，CT值11.3，8月29日昏迷不醒。

84歲女，糖尿病、慢性腎病、冠心病，沒有打針，8月29日在家呼吸困難、不醒人士，快測陽性，當日離世

84歲女，打3針血脂高，8月27日快測陽性，8月28日呼吸困難、暈倒，當日過身

餘下10名死者包括：

85歲女，打1針，曾中風，8月24日快測陽性，咳嗽、氣喘，8月28日過身

83歲男，沒有打針，食道、大腸癌病史、慢性腎病，8月7日快測陽性，期間沒有求診或服藥，8月26日呼吸困難、神志不清，CT值30.1，8月29日離世

80歲男，8月24日呼吸困難，25日求診，核酸CT值18.4，8月29日離世

97歲女，打2針，糖尿病、8月18日因呼吸困難求診，兩邊肺部有花

74歲男，打2針，曾中風，8月27日發燒入院，兩邊肺部有花，CT值16.3

93歲男，沒打針，8月25日家中昏迷不醒，CT值16，死於心臟病

70歲男，8月4日因心口病入院，曾CT值跌34.9，8月29日離世

85歲女，高血壓，8月27日快測陽性，29日病情惡化CT值12.3

54歲男，患末期肺癌

82歲男，曾前列線腫瘤，8月19日咳嗽求診，CT值17.2，8月29日離世

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記者：陳麗娜