【美食速報】日本75年歷史黑樺牛牧場攻港 火鍋放題2小時歎8款A5黑樺和牛

▲ 為慶祝黑樺牛開業，首兩個月4人同行、並提前兩日訂座惠顧「日本黑樺和牛火鍋放題」的食客，即可享原片A5熊本黑樺和牛肉眼一碟。(餐廳提供)

來自日本的過江龍黑樺牛牧場於尖沙咀新開設火鍋店，以高品質自家培育的黑樺牛作主要食材，引入8款CP值超高的A5和牛火鍋放題120分鐘，新張期內2人同行並預先訂座，即送北海道大元貝牡蠣海鮮拼盤。

每位成人$398任食黑樺牛農場自家出品的優質和牛做火鍋，8款美味鮮嫩的A5和牛部位包括特上霜降小排、牛小排、上肩胛肉、肩胛梅花、牛前胸、玉子後腰肉、牛頸脊和千本筋。

黑樺牛是熊本縣最高級及品質最高的和牛品種，款款和牛油花均勻有致，亦各具特色：牛小排較重油香、牛頸脊肉味香濃、千本筋口感厚實彈牙，加入日本玉子的和牛更能提升牛肉的鮮味，不試不可。

此外肉類方面還有兩款日本佐賀名水豚，被譽為豚肉中的和牛｢名水豚｣，於高山牧場飼養，肉質鮮嫩，脂肪分佈適宜，不會帶出油膩口感，份外適合用作火鍋材料，包括五花和梅花肉及醉玫瑰五花及梅花肉。

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湯底亦有多款選擇，分別是花雕日本薩摩雞藥膳鍋、北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋（限量供應） 、黑樺秘製酸辣魚鍋、台灣麻辣火山鍋（限量供應）、火焰麻辣雞煲等，而吃火鍋前，亦特備了不少前菜如8吋火灸爆芝拉絲蝦餅Pizza、千葉腐皮、油燜筍等等，相當豐富。

另外，更有無酒精飲品、沙冰及雪糕任飲任食優惠，為慶祝開業，首兩個月4人同行、並提前兩日訂座惠顧「日本黑樺和牛火鍋放題」，即可享原片A5熊本黑樺和牛肉眼一碟，讓大家品味矜貴的和牛肉眼滋味。

地址：尖沙咀堪富利士道6-6A號爵寓1樓

電話：2328 9382、WhatsApp 9374 6875

營業時間：12nn-12mn

記者：郭秀芳