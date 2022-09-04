【明星育兒】宋熙年分享陳氏湊仔經　Sarah靠3招平衡事業與家庭

▲ 宋熙年事業家庭兩得意，是成功的女性典範。

宋熙年（Sarah）與丈夫陳智燊（Jason）於2016年結婚，婚後兩年誕下大仔陳裕炘（Damon），2020年再誕下細仔陳昆佑（Jamie），一家四口幸福美滿。

Sarah由TVB藝人成功轉型為KOL，可謂事業與家庭兩得意，是成功女性中的典範。究竟如何將work-life balance？她分享了作為人妻兼人母的心得：「第一，要有伴侶支持，就像接力賽。Jason早前去英國，我留守家中照顧兒子們，家庭從來都是team work。」

她續說：「第二，照顧好家長情緒。陪伴小朋友固然緊要，但媽媽的心靈健康也十分重要，湊小朋友壓力大，容易影響情緒。如果每天回家看到你脾氣差、好愁日日呻，小朋友是一張白紙，你們的情緒很影響小朋友的成長。」

然後再指：「第三，適量休息絕對是必須的，如果工作得疲倦，請你甚麼也不好做，躺上床休息或煲劇，step back，當自己OK再投入工作。」她強調家中成員很影響小孩成長，兩夫妻要互相扶持、了解及體諒對方。

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神隊友老公

談到家中誰做好人、誰做醜人，Sarah表示兩者皆由Jason充當，並略帶醋意指兩名兒子都是daddy's boys：「Jason飛英國的兩個月，囝囝終於黐我，但爸爸一回來便打回原形，他們覺得爸爸好玩。Jason叫我不能責罵他們，我在他們心目已排行第二，再開口只會覺得媽媽煩。他說平日就由他去講，這一套在我們家庭很work。」

Jason說平日就由他去講，而這套育兒方法在陳氏家庭很見效。有Jason這位神隊友，難怪Sarah輕鬆得多。「所以沒有一套是絕對的，Jason也兇惡、嚴厲，但話完小朋友仍然說『爸爸love you』。」

但她認為每個家庭都有屬於自己一套的育兒經，「不能說我的一套適合你家，相信每位家長都衡量過自己小朋友適合甚麼。但我深信只要父母開心，壓力減少，子女便會開心成長。」

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交自主權給兒子

問到覺否自己是怪獸家長？她直言著重兒子的品德和禮貌，學業則較free，不會100%追求成績：「一些人生大道理、不可以說謊，照顧弟弟、互相遷就。喜不喜歡讀書暫時未知道，但大仔已說『I don't want to go to school』。疫情經常困在家，小朋友有新一套模式，要多鼓勵他們出外，灌輸上學是開心的。」續指增強小朋友自信也是重要的一環，盡量鼓勵多點，提升正面的情緒。

至於可有移民計劃？Sarah直言短期內不會離開香港，始終工作地方在香港；待兩名兒子長大懂事，將自主權交給他們：「如果小朋友說想去歐洲、瑞士讀書，我有能力一定跟隨他們意願。父母從沒強迫過我做任何事，自己的成長，建議自己去思考，好像當年我回來香港一樣，我也希望小朋友有自主權決定路要怎樣行。」

雖然家中有傭人幫手，但Sarah盡量也親力親為，故問到可會追多個女時，她直言分身不暇：「我很喜歡女的，但如果沒有時間照顧第三個，我會很內疚。兒子長大有自理能力，假如有意外的話，可能上天會把這份禮物賜給我們。」

廣東話是香港人的母語，Sarah卻先教小朋友講英語，她親揭原因：「大仔Damon剛剛出世，我倆比較忙。大部分時間由工人姐姐照顧，我們希望他能跟姐姐溝通，才先由英語學起。姐姐很錫他們，有時候跟小朋友講笑話，我們也希望姐姐知道發生甚麼事。」加上返國際學校play group，同樣以英語溝通。但Damon開始長大，她指很多時大仔會提出講廣東話的環節：「他開始感好奇，會說『媽咪我哋食完飯講中文好冇』，主動想學多點廣東話。」

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化妝：Cherie Wong

髮型：Nicole Yip

造型：@wwchezw

場地：Mini Hotel Causeway Bay

記者：馮雪怡