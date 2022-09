【明星育兒】宋熙年分享陳氏湊仔經　Sarah靠3招平衡事業與家庭

▲ 宋熙年事業家庭兩得意,是成功的女性典範。

宋熙年(Sarah)與丈夫陳智燊(Jason)於2016年結婚,婚後兩年誕下大仔陳裕炘(Damon),2020年再誕下細仔陳昆佑(Jamie),一家四口幸福美滿。

Sarah由TVB藝人成功轉型為KOL,可謂事業與家庭兩得意,是成功女性中的典範。究竟如何將work-life balance?她分享了作為人妻兼人母的心得:「第一,要有伴侶支持,就像接力賽。Jason早前去英國,我留守家中照顧兒子們,家庭從來都是team work。」

她續說:「第二,照顧好家長情緒。陪伴小朋友固然緊要,但媽媽的心靈健康也十分重要,湊小朋友壓力大,容易影響情緒。如果每天回家看到你脾氣差、好愁日日呻,小朋友是一張白紙,你們的情緒很影響小朋友的成長。」

然後再指:「第三,適量休息絕對是必須的,如果工作得疲倦,請你甚麼也不好做,躺上床休息或煲劇,step back,當自己OK再投入工作。」她強調家中成員很影響小孩成長,兩夫妻要互相扶持、了解及體諒對方。

神隊友老公

談到家中誰做好人、誰做醜人,Sarah表示兩者皆由Jason充當,並略帶醋意指兩名兒子都是daddy's boys:「Jason飛英國的兩個月,囝囝終於黐我,但爸爸一回來便打回原形,他們覺得爸爸好玩。Jason叫我不能責罵他們,我在他們心目已排行第二,再開口只會覺得媽媽煩。他說平日就由他去講,這一套在我們家庭很work。」

Jason說平日就由他去講,而這套育兒方法在陳氏家庭很見效。有Jason這位神隊友,難怪Sarah輕鬆得多。「所以沒有一套是絕對的,Jason也兇惡、嚴厲,但話完小朋友仍然說『爸爸love you』。」

但她認為每個家庭都有屬於自己一套的育兒經,「不能說我的一套適合你家,相信每位家長都衡量過自己小朋友適合甚麼。但我深信只要父母開心,壓力減少,子女便會開心成長。」

交自主權給兒子

問到覺否自己是怪獸家長?她直言著重兒子的品德和禮貌,學業則較free,不會100%追求成績:「一些人生大道理、不可以說謊,照顧弟弟、互相遷就。喜不喜歡讀書暫時未知道,但大仔已說『I don't want to go to school』。疫情經常困在家,小朋友有新一套模式,要多鼓勵他們出外,灌輸上學是開心的。」續指增強小朋友自信也是重要的一環,盡量鼓勵多點,提升正面的情緒。

至於可有移民計劃?Sarah直言短期內不會離開香港,始終工作地方在香港;待兩名兒子長大懂事,將自主權交給他們:「如果小朋友說想去歐洲、瑞士讀書,我有能力一定跟隨他們意願。父母從沒強迫過我做任何事,自己的成長,建議自己去思考,好像當年我回來香港一樣,我也希望小朋友有自主權決定路要怎樣行。」

雖然家中有傭人幫手,但Sarah盡量也親力親為,故問到可會追多個女時,她直言分身不暇:「我很喜歡女的,但如果沒有時間照顧第三個,我會很內疚。兒子長大有自理能力,假如有意外的話,可能上天會把這份禮物賜給我們。」

廣東話是香港人的母語,Sarah卻先教小朋友講英語,她親揭原因:「大仔Damon剛剛出世,我倆比較忙。大部分時間由工人姐姐照顧,我們希望他能跟姐姐溝通,才先由英語學起。姐姐很錫他們,有時候跟小朋友講笑話,我們也希望姐姐知道發生甚麼事。」加上返國際學校play group,同樣以英語溝通。但Damon開始長大,她指很多時大仔會提出講廣東話的環節:「他開始感好奇,會說『媽咪我哋食完飯講中文好冇』,主動想學多點廣東話。」

