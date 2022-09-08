【TOPick 好物試用】NIVEA CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列 (每份價值$550)(36份)

NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列

4小時煥活膠原．7天感受抗皺、緊緻、提彈．重塑提升輪廓

24小時水潤提彈．4星期全面抗衰老

全球No.1+護膚專家兼德國科研護膚專家 NIVEA®引入革命性抗皺成分Bakuchiol，推出全新NIVEA®CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列，創新抗衰老護膚新境界，締造更具年輕光彩的完美膚質。這正如於傳記式電影《梅豔芳》首度擔當女主角的王丹妮(Louise) 的護肌概念一樣 - 「最重要是認清護理的目標，一擊即中把『衰老』這兩字從臉上拿走！」

NIVEA® CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列使用革新的抗皺成份 ── 高純度 Bakuchiol（補骨脂酚，讀音 ba-koo-chee-all）。源自亞洲的 Bakuchiol，從 babchi 植物的種子中提取得來，是中醫學及印度阿育吠陀醫學上採用多時的天然植物成份，有着極佳的 抗炎和抗氧化效能。近年有研究發現， Bakuchiol在 刺激皮膚的細胞活性化， 改善皮膚老化的能力不但相當顯著，而且與現存的抗衰老有效成份相比耐受度更高，附帶的乾燥、刺痛、灼熱、搔癢等敏感狀況則少之又少，適合所有皮膚類型使用 包括敏感肌 。

先進的 NIVEA® CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列具有極純淨和濃縮的 Bakuchiol及雙重分子透明質酸，兩者互相配合產生高效能的抗衰老作用：

⚫ 高純度 Bakuchiol只需 4小時#，就可將細胞的膠原蛋白產量提高 +48%#，以幫助皮膚重新緻密，增強支撐皮膚纖維。

⚫ 肌膚重塑提升輪廓，顯著撫平頑固乾紋及高效抗老 。

⚫ 大分子透明質酸有助大量補水和撫平肌膚表面，保留高達其重量的水分 。

⚫ 微細40倍的小分子透明質酸深入肌底層 ，從內部填充保潤及撫紋減皺的豐盈效果。

NIVEA® CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列日夜抗衰老

日間高效防禦：細胞激活提拉抗皺彈潤日霜 阻截肌膚致老源

NIVEA® 領先科研的高效抗皺護膚配方，結合多種抗老活性成份，活化肌底細胞再生及重啟自我能量，以展現真正美麗年輕的肌膚。

⚫ 高防曬度SPF30UVA及UVB ，有效阻擋日間陽光對肌膚傷害及減少和預防光老化、細胞損傷、老年斑和面部肌膚下垂鬆弛

⚫ 全日24小時保濕滋養肌膚，防禦彈潤；

⚫ 維他命E具抗氧修復肌膚之效；及

⚫ 測試結果顯示7天使用產品效果：提升緊緻提彈 +14% 和深層撫平乾紋 -20%^

夜間黃金保養肌膚：細胞激活緊緻抗皺修護晚霜 一夜極緻煥采

NIVEA® 領先科研的高效抗皺護膚， 配方結合多種抗老活性成份，活化肌底細胞再生及重啟自我能量，以展現真正美麗年輕的肌膚。

⚫ 極緻細膩的豐厚質地，在每晚睡時間融入肌膚吸收至底，供給深層滋潤修護。

⚫ 在最黃金修復補充及容易直滲的夜間使用產品，讓肌膚再生及提升。

⚫ 測試結果顯示7天使用產品效果：緊緻提彈 +18%和深層撫平皺紋 -30%^

實驗證明使用 NIVEA® CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列後1星期，肌膚明顯回復柔滑觸感，提升彈性及展現輪廓；連續2星期後頑固皺紋顯著減少，回復年輕活力及彈潤嫩肌；4星期後整體肌改善及強化肌膚保護屏障，有助抗老。

NIVEA® CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列

展現年輕肌膚 極安全全面快速見效

由獨立機構進行的多項臨床研究證明，隨著時間推移，全新的NIVEA®CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列對所有膚色及膚質，甚至是敏感性皮膚，都能達至漸進式抗衰老效能，令人印象深刻：

⚫ 塑造面部輪廓以獲得整體提升效果

⚫ 從內到外回復皮膚結構

⚫ 撫平及減少深層細紋及頑固皺紋，使面部肌膚看起來更平實柔滑

⚫ 抗氧加強抗老功效

⚫ 均勻膚色改善粗糙暗沈、透澤度

⚫ 提升緊緻及彈性度

⚫ 更有效抗炎 減少粉刺痘痘、改善毛孔粗大和斑點問題

⚫ 提取自植物精萃，安全有效

臨床研究的逐步結果證明 NIVEA® CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列絕對有效，而研究結果豈止於此 —— 100% 接受測試的女性皮膚質素有 明顯改善。

+資料來源： Euromonitor International Limited ；NIVEA以綜合品牌於身體保養品類、面部保養

品類與手部護理品類 2020年的總零售銷售額。

# 肌膚細胞測試

^2021年4星期使用測試結果

'''Cellular Expert Lift 為 NIVEA 最高效之抗皺提彈面部護膚系列以及對比NIVEA其他一般成分更有效抗老

↓↓TOPick「好物試用」專員*大招募｜【立即登記】NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列 (價值$550)試用↓↓

- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

- 讚好(Like) TOPick新聞 Facebook專頁及 NIVEA HK Facebook 專頁

- 讚好(Like)及分享(Share) 此遊戲 Facebook帖子

- 打開hket App 內遊戲表格睇片答問題 (教學流程:看下圖)

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：9月14日(星期三)(23:59)

公佈得獎：9月15日(星期四)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員) 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。