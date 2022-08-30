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【最新疫情】多8間院舍呈報個案　7間學校部分班級需暫時停止面授課

社會 16:56 2022/08/30

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（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（30日）出席疫情記者會。

張竹君表示，多8間院舍呈報個案，包括6間安老院及2間殘疾院舍。包括：

  • 沙田東華三院羅文壎安老院有1名院友確診，2名院友需要檢疫。
  • 瑞安護老中心（新田圍）有限公司1名院友確診，1名院友需要檢疫。
  • 灣仔康雅護老院（五院）1名院友確診，11名院友需要檢疫。
  • 葵涌光年護老院有限公司1名院友確診，3名院友需要檢疫。
  • 深水埗牽您手護理院有限公司1名院友確診，2名院友需要檢疫。
  • 九龍城海逸居2名院友確診，1名院友需要檢疫。
  • 觀塘彩怡之家有限公司1名院友確診，6名院友需要檢疫。
  • 元朗扶康會天耀之家1名院友確診，6名院友需要檢疫。

學校個案方面，有140間學校呈報319宗個案，涉238名學生及81名教職員，過去7日有28間學校呈報2宗或以上個案，有7間學校部分班級需要停面授課1星期。

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記者：陳梓蔚

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