【嚴重個案】新增13名患者離世　其中10人未完成疫苗接種

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本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（30日）出席疫情記者會。劉家獻指，現時有2585人在公立醫院留醫，343名為新增確診病人，新增呈報5名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有47名危殆，當中13名危殆病人正接受深切治療，另再增13人離世，涉8男5女，年齡介乎54至97歲，其中10人未打齊3針疫苗，5人未曾接種疫苗，3人在急症室離世，患者詳情如下：

在急症室過身個案，

93歲男，未曾打針，有高血壓、甲狀腺素高、柏金遜症、前列腺癌。8月22日快測陽性、有咳，因而求醫，核酸CT值低於11.3。8月29日家人發現他無反應，送往急症室時情況很差，搶救無效在急症室離世。

84歲女，有糖尿、心衰竭、慢性腎病、冠心病，未曾打針，8月29日家人發現她呼吸困難，不省人事，送院時快測陽性，搶救無效，同日在急症室離世。

84歲女，有糖尿、高血壓、血脂高、心房顫動、有腎病，8月27日快測陽性，翌日呼吸困難，不省人事，送院後搶救無效，於8月28日離世。

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記者：陳梓蔚