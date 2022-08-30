【失衡凶間】吳海昕蘇麗珊靠演失常戲舒發壓力　顏卓靈難抽離角色：會失魂落魄

▲ 吳海昕、蘇麗珊與顏卓靈早前接受TOPick訪問。

由許業生、馮志強與陳果聯合執導的《失衡凶間》將於9月上映，電影結合三個詭異單元故事：《死場》、《唐樓》及《暗角》，分別由顏卓靈、吳海昕和蘇麗珊等主演，當中3位女主角齊接受ToPick專訪，分享拍攝此劇的點滴和感受。

顏卓靈為許業生執導的《暗角》女主角，她謂拍攝時間很倉促，由她落實接拍至開機，期間只得一星期作準備，對她而言是很大挑戰。劇情謂述女歌手悠雅搬進新居後，由於家裡暗角接逢出現怪事，加上在工作壓力下，以致悠雅情緒病復發。

【失衡凶間】顏卓靈演新片情緒瀕臨崩潰 心魔來襲惶恐大哭

▲ （程志遠攝）

顏卓靈花時間抽離角色

顏卓靈上演不少精神失常或失控的場口，問到如何投入角色，她說：「要相信個故仔，成為角色一部份就可以演到。」劇中有不少獨腳戲，好考她功夫，她說：「很好玩，用了最多的想像力，你點玩都得。其中一幕拿著電話跟陌生人傳訊息，副導演本想在旁讀對白，但我說不用，我可以將幻想當成真一樣。」

角色患有情緒病兼題材沉重，顏卓靈坦言要花時間抽離：「拍完我的單元之後，我碌盡人情牌要求陳果導演讓我參與幕後工作，馮志強知道後質問為何不幫他忙，我解釋當時抽離緊角色，既然過來想學習，沒理由失魂落魄般，起初他也不相信，但看過那單元後明白我當時好沉重。」

演員面對壓力也不少，顏卓靈的舒壓良很簡單：「睡覺是對腦袋最好的修復，另外跟家人傾偈和吃他們煮的飯是最好。」

另外，工作和生活取平衡很重要，顏卓靈說：「我的日常是很普通，跟大眾的生活無異，但回到演員崗位時就啟動working mode。」

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吳海昕情緒起伏大

至於吳海昕於單元《唐樓》飾演一名神經質女作家，表面上和藹可親，卻不時躲於房內咆哮、爆喊和癲喪，情緒起伏很大：「今次很大挑選，導演要我一個月內成為『作家』，我將部份的日記和小說內容寫了出來，然後貼滿整間房。」

吳海昕直言靠寫日記和演戲來抒發壓力，「我由五歲開始寫，之前斷捨離時找回早年的日記，原來我不易將心事抒發出來，始終藝人想予人感覺開朗一面，但我也有陰暗一面，寫日記是很好的情緒出口。」

戲中吳海昕跟小齊有不少對手戲，「因為拍攝經驗少，加上我沒有拍過驚慄戲，所以在現場請教他如何營造恐佈駭人的情緒和氣氛，他說靠呼吸和內心戲相比表面演繹更好，整個環境已營造恐怖氣場，所以less is more，相信角色時就不需刻意做甚麼。」

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蘇麗珊面對恐懼

於單元《死場》裡蘇麗珊飾演一名網紅，為了揭發黑幕於商場探靈，繼而發生連串詭異事情，上演不少失常的場口。

蘇麗珊說：「角色上要處理情緒起落，我是很喜歡，因為感覺好爽，可以把平日抒發不到的情緒釋放出來，因為每個人有自己的陰暗面或恐懼，日常生活不會輕易表達出來，拍這類戲有幫助。」

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蘇麗珊自言較膽小，一定不敢去探靈，她說：「我好怕鬼怪野，亦從不看鬼片，今次的演出已是過界，若要再演一些鬼異題材，需要考慮下。」

蘇麗珊很欣賞陳果導演，大讚其作品貼地又寫實，今次跟陳果合作也獲益不少，「今次拍攝節奏很快，在他身上我睇到香港電影的精神，香港電影要在有限資源下做到想呈現的畫面，是不容易，包括一些追逐鏡頭，陳果直情叫攝影師坐於輪椅上，然後由他推著行，期間他更曾經跌倒，但拍出來效果真的好好。」

新一代演員不簡單

香港電影市道低迷多時，這一代的演員路似乎不易行，對此顏卓靈說：「我覺得有兩大矛盾位並存，的確很困難，但亦有很多可能性，由於有不少低成本電影，創作上沒有既定框架，多了不少創新的東西。加上我資歷淺，即可開拍前一星期找我也會接拍，Be green be flexible。」

至於吳海昕自覺很幸運，一直以來有不少演出機會，初出道時有一間新電視台出現，自由度比以前大，而觀眾層面亦相對年輕：「可能外間覺得做演員很困難，但亦有很多可能性，只要在此行繼續努力，相信會愈做愈好。(如何增值？)，以前會學這學那，會盡力思考如何演好角色，現在卻覺得只要專注於劇本便可，學東西可令自已有安全感，但如何處理角色都重要。」

而蘇麗珊回憶起某前輩一番話，她說：「他說很欣賞我，但亦同時戥我不值，因為呢一代的人沒多機會，在娛圈繁盛的時代，大家有好多磨練的機會。至今我依然覺得自己是新手，雖然相對同輩演員有好多機會，但若不去參與演出電影，是難以汲取經驗和跟鏡頭溝通，並非靠書本上學習，這一輩唯有更加努力。」

記者：游艾維

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