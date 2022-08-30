【律師會改選】陳澤銘連任律師會會長　未來會多外訪解釋本港法治情況

▲ 律師會早前改選6名理事，並選出新一屆正副會長，陳澤銘成功連任會長一職。（林宇翔攝）

律師會早前改選6名理事，並選出新一屆正副會長。成功連任的會長陳澤銘今日見傳媒時強調，法治是香港成功基石，但近年本港聲譽受損，未來會多外訪和對外講解。

陳澤銘指，律師會對捍衛法治是責無旁貸，有責任向國際社會解釋香港法治實際情況，透露他將會親自出席英格蘭法律年度開啟儀式；同樣成功連任的3名副會長，亦會到外國出席其他活動。

他強調，香港現行法律制度仍然完善，希望保持司法獨立和公平審訊。他又提到，終審法院現時有10位非常任法官，形容他們對本港司法有信心。

對於多宗國安法相關案件不設陪審團，陳澤銘指出，本港大部分刑事審訊均不設陪審團，亦有其他普通法地區有同樣做法，強調重點是機制是否公平。

今次改選的7名參選人中，唯一被形容為「開明派」的帝理邁，爭取連任失敗。陳澤銘重申，律師會是專業、獨立自我監管組織，並不是政治團體，每件事只會單從法律角度考慮，期望能保持不涉政治的傳統，又盼未來與律政司和其他政策局保持緊密聯繫。

警方國安處早前向律師會投訴，指在調查「612人道支援基金」案時，發現有律師涉嫌作出專業失當行為。陳澤銘指，調查工作仍在進行中，而他並無參與調查過程，未能交代相關時間表。

另外，陳澤銘指，本港有不少國際律師事務所，該會亦有1,500名海外註冊律師，坦言本港目前的旅遊限制，對律師樓和律師的業務有影響，希望港府逐步放寬防疫措施。

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記者：胡偉明