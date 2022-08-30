【升學出路】中學女生職場培訓計劃　從金融STEM到文化藝術發掘女強人

▲ 一班女學生透過職場培訓計劃，參觀微軟（Microsoft）辦公室。（有關機構提供）

選擇職業路向是人生中的重要課題，學生在求學階段應盡早認知自己適合的行業，可以接觸職業導向的培訓。根據國際性慈善組織Inspiring Girls調查顯示，學生在完成職場培訓計劃後，整體的信心水平提高了13.6%，而有21.8%學生增加了對選擇正確職業的信心，目標更加明確。

職場培訓包括親身接觸來自不同行業的專業人士、聆聽他們克服困難的故事、親身參觀他們的公司，了解不同公司工作環境及文化，同時擴闊學生們的人際網絡，有助於相關領域尋找工作機會。例如Inspiring Girls「職場觸目培訓計劃」中，學生曾參觀加密產品交易平台BitMEX的公司，向員工學習加密產品行業工作的經驗，了解可以如何裝備自己，為進入該行業鋪路。

該項計劃會向女學生介紹不同職業，從金融和法律領域的傳統職業到STEM、可持續發展、文化和藝術領域的職業等，並支持她們進一步發展興趣。這項計劃亦幫助學生尋找其他資源，支持她們發展興趣，例如曾有學生欲學習動畫技能，透過計劃找到合適的導師，加快實現其職涯夢想。

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來自法國國際學校的一位女學生有興趣成為模特兒，在課程期間與模特兒經紀公司和學院的創辦人Lucy交流，隨後她通過實習，開始了模特兒生涯；中華基金中學的一名學生對人力資源感興趣，成功在計劃內公司的人力資源部門實習。另一名來自德蘭中學的中四女學生參與計劃後也說：

我一直非常害怕失敗，但聽過計劃中成功女性的分享，讓我意識到失敗是通往成功之路的一部分，只要我們能振作起來，一切都會迎刃而解。

通過了解各行業成功人士的職涯歷程，如何克服種種困難，有助提升學生們的自信心，對未來進入職場也更充滿希望。2020-21年度Inspiring Girls青年大使Quincy表示﹕「透過接觸來自不同職業和背景的女性榜樣，讓我了解到生活可以有不同的選擇。我感到自己更有能力，可以超越傳統的限制，按照自己的熱情和優勢追求屬於自己的道路。」

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國際性慈善組織Inspiring Girls International致力幫助新一代女性實現理想職業，Inspiring Girls Hong Kong分會自2020年成立以來，積極為本港10至18歲的女孩開拓視野，讓她們有機會與來自各行各業的女性榜樣交流。

透過「職場觸目培訓計劃」女學生們可參與一系列課程、工作坊、職場考察等，了解各種職業，並探索實現夢想的道路。近數年計劃得到廣泛支持，吸引各行各業的女性榜樣擔任義務導師，支持本港5間學校的女學生探索生涯路向。

青年會書院的老師認為，這項計劃讓學生有機會接觸各行各業的人士，及早了解不同的職業選擇，對學生而言是非常難得的經驗。職業培訓是求學階段中不可缺少的一環，值得教育者及成功的前人們重視及支援學生們所需，作為學生們的後盾。

Inspiring Girls地區主席Ines Gafsi分享道︰「香港是一個充滿活力的城市，充滿了就業機會，但女孩們往往覺得自己的選擇有限。我們希望改變過時的想法，消除對理想職業的傳統定型，支持每個女孩獨特的職業夢想。」

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責任編輯︰林綺玲