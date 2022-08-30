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【提防詐騙】銀行職員機智識破詐騙案　助清華畢業婆婆力保400萬積蓄

社會 16:26 2022/08/30

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警方反詐騙協調中心(ADCC)舉辦「傑出銀行員工嘉許典禮2022」，圖為其中3名得獎者。（陳永康攝）

警方反詐騙協調中心(ADCC)舉辦「傑出銀行員工嘉許典禮2022」，表揚7間銀行共192名員工協助警方打擊騙案所作出的貢獻。有銀行職員成功阻止清華大學畢業的婆婆，被騙去400萬元。

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集友銀行土瓜灣分行營運經理林先生，是其中一名得獎者，他今年4月13日，成功阻止一名清華大學畢業、現年86歲的婆婆匯款400萬元予騙徒。婆婆要求提早取回定期存款並匯款到另一銀行，聲稱款項是供美國回流的女兒置業，林生對此說法存疑，「買樓點會咁倉卒，婆婆又拒絕讓職員聯絡女兒，又唔知邊一區置業」，遂致電ADCC求助。最後警員成功勸阻婆婆，並得知騙徒原來已取得婆婆另一銀行的網上銀行密碼，並成功騙走140萬元。

另一得獎者是來自中銀的的分行營運主管李女士及王先生，則成功阻止一宗投資騙案。60歲的受害女事主，在去年的年三十在一名聲稱是外甥的男子陪同下，要求將抵押物業得出的90萬元，聲稱作裝修用途，惟事主未能提供單據，甚至連裝修公司名稱亦不記得，當李女士進一步查問，男子隨即帶同事主離開，李女士亦提醒其他分行多加注意。

然後事主與男子再到另一分行再提款，王先生隨即致電ADCC，調派警員到場，揭發事主墮入投資騙案，當場拘捕該名男騙徒。

警務處處長蕭澤頤表示，本港詐騙案愈趨嚴重，由2016年佔整體罪案一成，急增至今年每3宗便有1宗詐騙案，今年首半錄得1.2萬宗詐騙案，涉款21億元，騙徒又遙距犯案，對警方調查構成重大挑戰。他感謝銀行職員的專業機警，阻止騙案發生及對市民造成損失，希望日後可與金融業界聯手深化止付機制，締結堅固防騙保護網。

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記者：蘇文軒

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蕭澤頤 警務處 銀行 罪案

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