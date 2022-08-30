【小心禽蟎】婦人全身出紅疹痕癢無比　揭戶外晾衫惹禽蟎上身

▲ 婦人全身出紅疹痕癢無比，揭戶外晾衫惹禽蟎上身。

有不少市民習慣將已洗的衣服晾曬於陽光下以便殺菌，但有醫生卻指最近有不少病患身上出疹，且痕癢非常，經仔細追查下，才發現眾病患皆有一共通點，便是有戶外晾曬衣物的習慣，令禽蟎有機可乘，爬到他們身上。醫生又提醒禽蟎臨床案例出現自每年4月底至8月，提醒民眾戶外曬衣要當心。

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北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，一位50多歲女子早前因全身出疹，且奇癢無比而到院求醫。而她身上紅疹則主要密集地分佈於腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，類似情形從前曾經發生過兩次，懷疑與她常於後院曬衫所致，因該處經常會有「八哥」出沒，令原依附於八哥身上的禽蟎輾轉依附到女子身上。

▲ 中年女子因身上出現大片紅疹求醫，醫師估計與她在戶外曬衣有關。（圖／市立聯合醫院提供）

據了解，台灣常見的種類為「熱帶禽蟎」，專門寄生於鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食，也會吸食人血。蟲體肉眼可見，長約0.7毫米，有8隻腳，身體原本為灰白色，吸飽血會變成紅棕色，爬行速度跟螞蟻差不多，即使沒吸血亦可存活至少一周。禽蟎的生命週期從孵化至成蟲約一周，期間必須吸食禽鳥雞隻的血液才可完成生命週期，其習性為晝藏夜出。

▲ 戶外曬衣要小心禽蟎。（圖／北市立聯合醫院）

潘企岳表示，禽蟎叮咬的疹子屬於蕁麻疹，可以大篇幅出現，也可能散在身體四周。除了臨床特徵，醫生一般還會仔細詢問家中是否有禽鳥出現的蹤跡，例如窗外、冷氣旁、陽台是否有鳥巢；建築物是否常有鳥類出沒停留；是否於戶外晾衣或養雞。如果病人抓到蟲子帶來便能立即辨認診斷。他又提醒家中附近如有有鳥類出沒，市民便應避免在戶外晾曬衣物，並家中保持乾燥，以加速禽蟎的死亡。

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責任編輯：羅嘉欣