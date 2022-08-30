【靚太安樂窩】髮型師教4款簡易編髮 1分鐘紮靚個頭開學上課
開學啦！為了可以讓小朋友「紮個靚頭」上學，今集《靚太安樂窩》邀請了髮型師Hana Ho教大家編四款髮型，只需要一分鐘就可以幫小朋友紮出簡而靚的頭髮，各位爸爸及媽媽不仿參考一下！
第一款：魚骨辮
1. 準備純水，噴濕頭髮，令頭髮「乖巧」一點，減少「髮毛飛起」的情況。
2. 像普通的三手辮一樣，拿取少量頭髮，一邊鬢一邊從兩旁加入頭髮便可。
3. 把每一段頭髮鎖實，頭髮就不容易鬆散。如果有鬆散的感覺，就紮實一點。
4. 鬢到某個位，就可以隨時停止，把頭髮「收尾」。
5. 之後把魚骨辮打圈，打好圈後就扶著頭髮放在一邊，用髮夾夾著。
第二款：分段孖辮
1. 先把頭髮分開兩邊， 抽一段頭髮出來在旁邊綁上橡筋。
2. 再抽下方頭髮與第一段頭髮紮起。
3. 之後把第三段頭髮與對上一段頭髮綁在一起，完成。
第三款：波波馬尾頭
1. 在頂部位置取一個三角形區。
2. 先固定好一個位置後，之後把全部頭髮拿起及紮好。
3. 把原先定位的橡筋剪走，紮好馬尾後，分段地束頭髮。
4. 把每段頭髮弄鬆一點，弄一個「波波型」，即可。
第四款：孖髻
1. 把頭髮斜分兩邊。
2. 可以一邊綁低，一邊綁高，可愛一點。
3. 之後「鬢辮」，「鬢實」頭髮，把鬢辮弄「肥」一點。
4. 之後把鬢辮「盤」起，手要打圈把辮尾收在裡面，用手指公按著，用髮夾夾實辮尾，完成。
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責任編緝：蕭雅文