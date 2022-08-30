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【靚太安樂窩】髮型師教4款簡易編髮　1分鐘紮靚個頭開學上課

休閒消費 21:00 2022/08/30

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

開學啦！為了可以讓小朋友「紮個靚頭」上學，今集《靚太安樂窩》邀請了髮型師Hana Ho教大家編四款髮型，只需要一分鐘就可以幫小朋友紮出簡而靚的頭髮，各位爸爸及媽媽不仿參考一下！

第一款：魚骨辮

1. 準備純水，噴濕頭髮，令頭髮「乖巧」一點，減少「髮毛飛起」的情況。

2. 像普通的三手辮一樣，拿取少量頭髮，一邊鬢一邊從兩旁加入頭髮便可。

3. 把每一段頭髮鎖實，頭髮就不容易鬆散。如果有鬆散的感覺，就紮實一點。

4. 鬢到某個位，就可以隨時停止，把頭髮「收尾」。

5. 之後把魚骨辮打圈，打好圈後就扶著頭髮放在一邊，用髮夾夾著。

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第二款：分段孖辮

1. 先把頭髮分開兩邊， 抽一段頭髮出來在旁邊綁上橡筋。

2. 再抽下方頭髮與第一段頭髮紮起。

3. 之後把第三段頭髮與對上一段頭髮綁在一起，完成。

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第三款：波波馬尾頭

1. 在頂部位置取一個三角形區。

2. 先固定好一個位置後，之後把全部頭髮拿起及紮好。

3. 把原先定位的橡筋剪走，紮好馬尾後，分段地束頭髮。

4. 把每段頭髮弄鬆一點，弄一個「波波型」，即可。

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第四款：孖髻

1. 把頭髮斜分兩邊。

2. 可以一邊綁低，一邊綁高，可愛一點。

3. 之後「鬢辮」，「鬢實」頭髮，把鬢辮弄「肥」一點。

4. 之後把鬢辮「盤」起，手要打圈把辮尾收在裡面，用手指公按著，用髮夾夾實辮尾，完成。

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責任編緝：蕭雅文

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