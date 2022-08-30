【隔離童話集】陳凱詠完騷不捨落淚　湯駿業感謝譚玉瑛仗義客串

▲ 一連21場的《隔離童話集》圓滿結束。

梁祖堯、湯駿業、邵美君、趙學而及Jace陳凱詠主演一連21場的《隔離童話集》，昨晚圓滿結束。經歷了颱風襲港及替補演員上陣等波折，眾演員有驚無險的演出；譚玉瑛姐姐加盟演出，為觀眾帶來了無限驚喜。Jace對於演出依依不捨，完Show在台上已經淚崩。

首度參與舞台劇演出的Jace，昨晚尾場謝幕時眼淚已自動滴個不停，她坦言：「上年做完自己演唱會，頭幾日未意識到不捨，之後先發現完show後遺症好嚴重。今次舞台劇，如前輩們講，感覺好直接好真，感受到21場裡面觀眾嘅喜與悲，同我哋一班演員同步發生，劇場力量真係好強大，好多謝呢班咁有愛嘅台前幕後，同埋觀眾、Fans，咁有愛去睇呢個舞台劇。」

▲ Jace不捨淚崩。

Jace這次演上癮，更揚言再有機會必定會參與舞台劇演出，而且更希望有機會參與音樂劇的演出。

除了學而及Jace參與《隔離童話集》演出外，另一個觀眾驚喜，就是找來譚玉瑛飾演本尊。Ah Dee十分感謝對方參與。「要勾返起大家童真，就要搵一個人所共知嘅象徵，所以得到譚玉瑛姐姐。佢都係成長年代睇住我哋大嘅一個好特別嘅前輩。都係膽粗粗問Friend攞電話，佢二話不說話：『好呀！玩呀！』所以好感動。」

他指程譚玉瑛姐姐超級專業，一埋位已經背好劇本。「演嘅時候見到真人，令我更加知道角色點做，因為見到真正嘅譚玉瑛姐姐，諗返起我嘅成長，到而家經歷咁多事，變成今天嘅自己。」

▲ 譚玉瑛客串。

這次風車草劇團再一次經歷颱風襲港影響演出日程的情況，另一個考驗是劇中有演員的家人確診，令劇組要作出應變，阿君道：「近期好多香港劇團都有替補演員嘅策略，佢哋會準備唔同角色對白，一旦疫情而影響可以有替補演員頂上。今次做到中段有演員屋企人確診，係密切接觸者，立即做核酸檢測，按照程序做晒測試同隔離後發現冇事，之後亦可以歸隊，係一次好驚險嘅情況。」

▲ 演出感動。

這次首度獨自創作劇本的阿祖，刻意在劇中加入大量歌曲，其中一首歌就是MIRROR成員柳應廷MIRROR〈人類群星閃耀時〉。

阿祖表示這歌啟發了今次創作靈感：「通常作為編劇寫一個戲時，會聽住歌嚟寫，今次《隔離童話集》就係一路聽住〈人類群星閃耀時〉，好有感覺，當一個人經歷晒所有嘅嘢，好與唔好、快樂與哀愁，人生彷彿走到盡頭進入靈魂狀態，喺一片繁星星空裡面時，望返轉頭，自己擁有過乜嘢呢？其實可能只有愛可以喺靈魂裡面仍可感受。」

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