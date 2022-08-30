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【3區污水陽性】涉九龍灣德福花園、花墟道一帶多個屋苑　港府派21萬個快測包

社會 16:45 2022/08/30

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九龍灣德福花園污水呈陽性。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，3區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

有關地區如下：

  • 觀塘區 — 彩德邨、德福花園、得寶花園及淘大花園
  • 大埔區 — 大元邨、安樂樓、省躬大廈、富萊花園、榮明花園、榮暉花園、榮麗苑、粵發大廈、美利大廈、美新大廈、順景樓、八號花園、汀雅苑、海寶花園、翠屏花園及昌運中心
  • 油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園及花墟道附近一帶住宅

花墟道附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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