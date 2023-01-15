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傳無綫港台爭話事結果取消《香港金曲》　TVB回應：關係一直良好

娛樂 17:05 2023/01/15

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《香港金曲頒獎典禮2021/2022》

香港電台與TVB在去年7月破天荒聯辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，可是今日（1月15日）卻傳出港台與TVB在去年合辦《香港金曲頒獎典禮》意見不合，加上頒獎禮評價麻麻，因此決定「分家」，港台更將於4月復辦《十大中文金曲辦獎禮》。

對此傳聞，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢表示：「本台與港台合作關係一直良好，對於與事實不符的揣測，本台不作評論。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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