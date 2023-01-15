傳無綫港台爭話事結果取消《香港金曲》 TVB回應：關係一直良好 娛樂 17:05 2023/01/15 分享： 分享： 熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 《香港金曲頒獎典禮2021/2022》 香港電台與TVB在去年7月破天荒聯辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，可是今日（1月15日）卻傳出港台與TVB在去年合辦《香港金曲頒獎典禮》意見不合，加上頒獎禮評價麻麻，因此決定「分家」，港台更將於4月復辦《十大中文金曲辦獎禮》。 對此傳聞，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢表示：「本台與港台合作關係一直良好，對於與事實不符的揣測，本台不作評論。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一拍兩散】無綫港台合辦《香港金曲》一屆玩完 傳爭話事權鬧翻4月復辦中文金曲 今日 12:56 【一拍兩散】無綫港台合辦《香港金曲》一屆玩完 傳爭話事權鬧翻4月復辦中文金曲 【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR 日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》 21:52 2022/07/24 【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR 日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》 【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲 MIRROR僅一成員獲獎 21:09 2022/07/24 【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲 MIRROR僅一成員獲獎 【香港金曲頒獎典禮】張敬軒鄭欣宜分奪男女歌手大獎 《日出時讓街燈安睡》獲至尊金曲獎 23:20 2022/07/24 【香港金曲頒獎典禮】張敬軒鄭欣宜分奪男女歌手大獎 《日出時讓街燈安睡》獲至尊金曲獎 【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎 Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖 10:34 2022/07/25 【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎 Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖 你可能感興趣 【一拍兩散】無綫港台合辦《香港金曲》一屆玩完 傳爭話事權鬧翻4月復辦中文金曲 今日 12:56 【一拍兩散】無綫港台合辦《香港金曲》一屆玩完 傳爭話事權鬧翻4月復辦中文金曲 【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR 日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》 21:52 2022/07/24 【香港金曲頒獎典禮】劉德華有留意MIRROR 日後開騷邀陶大宇唱《倒轉地球》 【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲 MIRROR僅一成員獲獎 21:09 2022/07/24 【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲 MIRROR僅一成員獲獎 音樂節目 頒獎禮 香港電台 TVB 十大中文金曲頒獎禮 娛樂行業