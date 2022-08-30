【兒童染疫】4個兒科醫學組織指兒童染疫現嚴重併發症　籲6個月或以上打齊針

▲ （資料圖片）

香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院和香港兒科護士學會今日（30日）發出聯合聲明，指兒科專家觀察到部分兒童及青少年感染新冠病毒康復後會出現「兒童多系統發炎綜合症」及「長新冠」的情況，大多數兒童均未曾接種新冠疫苗或接種未滿14天，呼籲每一位6個月或以上嬰幼童、兒童及青少年儘快完成接種新冠疫苗，以預防重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。

聯合聲明指，到部分兒童及青少年感染新冠病毒康復後會出現「兒童多系統發炎綜合症」，英文學名簡稱MIS-C的嚴重併發症，绝大多數兒童均未曾接種新冠疫苗或接種 未滿14天，即使最初感染新冠病毒時症狀輕微，但康復約2至8星期後出現持續發燒、 身體出紅疹、眼膜炎、「士多啤梨舌」和有不同身體器官包括心臟、腦部、肝臟和腎 臟等出現發炎的情況。

大部分患「兒童多系統發炎綜合症」的兒童需要接受深切治療， 使用呼吸機，強心藥和大劑量之類固醇以穩定病情、嚴重的更可以奪去小朋友的性命。 亦發現一部份兒童及青少年就算康復過來亦會有不同身體器官長期受損的情況，有長 遠後遺症的風險，需要於往後日子緊密跟進日後的進展。

另外，聲明指有臨床觀察發現大约 19%染疫兒童及青少年康復後出現「長新冠」的情況，這些病徵可以牽泛多個身體 器官和相當程度影響患者的日常生活。各人症狀、病情和嚴重程度因人而異。香港的 臨床觀察發現兒童最常見的病徵包括失眠、頭痛、持續疲倦，記憶力和認知能力變差 而影嚮學習。

聲明又稱，臨床數據顯示香港現正使用的兩款新冠疫苗都能產生足夠免疫力，且安全有效。根據聯合科學委員會聯同專家顧問團的專家建議，包括6個月至4歲的兒童可接種科興疫苗，以及5至17歲的兒童及青少年可接種科興疫苗或復必泰疫苗。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐